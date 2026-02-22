GATE 2026 आंसर की gate2026.iitg.ac.in पर जारी, अब खुद जांचिए अपना प्रदर्शन; डाउनलोड करें रिस्पॉन्स शीट भी
GATE 2026 की प्रोविजनल आंसर की, रिस्पॉन्स शीट और प्रश्न पत्र जारी हो चुके हैं। जानिए कैसे डाउनलोड करें, अंक कैसे निकालें और आपत्ति दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया।
gate 2026 answer key released: इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने का सपना देखने वाले लाखों छात्रों के लिए सबसे अहम पड़ाव मानी जाने वाली GATE परीक्षा के बाद जिस पल का इंतजार रहता है, वह आखिरकार आ गया है। अब अंदाजों का दौर खत्म हो चुका है क्योंकि GATE 2026 की आंसर की, रिस्पॉन्स शीट और प्रश्न पत्र आधिकारिक तौर पर gate2026.iitg.ac.in पर जारी कर दिए गए हैं।
इस साल परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपने जवाबों का मिलान कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि उनका प्रदर्शन कैसा रहा। इससे उन्हें रिजल्ट से पहले ही संभावित स्कोर का अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी, जो आगे की तैयारी और काउंसलिंग रणनीति तय करने में बेहद उपयोगी होता है। इस बार परीक्षा का आयोजन 7, 8, 14 और 15 फरवरी को किया गया था, जिसमें देशभर से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया।
किसने जारी की आंसर की और कहां हुई उपलब्ध
GATE 2026 से जुड़ी सभी आधिकारिक जानकारी और दस्तावेज IIT Guwahati द्वारा जारी किए गए हैं। उम्मीदवार GOAPS पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को अपना Enrollment ID और पासवर्ड इस्तेमाल करना होगा। लॉगिन करते ही उन्हें अपनी व्यक्तिगत रिस्पॉन्स शीट, प्रश्न पत्र और प्रोविजनल आंसर की दिखाई दे जाएगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और किसी भी ऑफलाइन माध्यम से आंसर की उपलब्ध नहीं कराई जाती।
क्या होती है रिस्पॉन्स शीट और आंसर की
परीक्षा के बाद कई छात्रों को यह समझ नहीं आता कि रिस्पॉन्स शीट और आंसर की में अंतर क्या होता है। रिस्पॉन्स शीट वह आधिकारिक दस्तावेज होती है जिसमें यह दर्ज रहता है कि परीक्षा के दौरान आपने किस प्रश्न में कौन सा उत्तर चुना था। यानी यह आपकी ओर से दिए गए जवाबों का रिकॉर्ड होता है। प्रोविजनल आंसर की वह होती है जिसे परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था जारी करती है। इसमें सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए जाते हैं ताकि छात्र अपने उत्तरों का मिलान कर सकें। इसके बाद यदि किसी प्रश्न को लेकर छात्रों को आपत्ति होती है, तो वे उसे चुनौती दे सकते हैं। सभी आपत्तियों की जांच के बाद जो अंतिम संस्करण जारी होता है, उसे फाइनल आंसर की कहा जाता है।
ऐसे लगाएं अपने संभावित अंकों का अंदाजा
आंसर की जारी होने के बाद सबसे पहला काम होता है अपने अंक निकालना। इसके लिए परीक्षा की मार्किंग स्कीम को समझना जरूरी है। GATE परीक्षा में कुछ प्रश्नों पर नेगेटिव मार्किंग लागू होती है। एक अंक वाले बहुविकल्पीय प्रश्न में गलत उत्तर देने पर एक तिहाई अंक काटे जाते हैं। दो अंक वाले प्रश्न में गलत उत्तर पर दो तिहाई अंक की कटौती होती है। हालांकि MSQ और NAT प्रकार के प्रश्नों में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यानी इन सवालों में गलत जवाब देने पर अंक नहीं काटे जाते। इसी आधार पर छात्र अपने सही और गलत उत्तरों का मिलान करके अनुमानित स्कोर निकाल सकते हैं।
अगर उत्तर गलत लगे तो आपत्ति दर्ज करने का मौका
कई बार छात्रों को लगता है कि आधिकारिक आंसर में गलती हो सकती है। ऐसी स्थिति में परीक्षा प्राधिकरण उन्हें चुनौती दर्ज करने का अवसर देता है। उम्मीदवार अपने लॉगिन के माध्यम से प्रोविजनल आंसर की के साथ उपलब्ध "Raise Objection" विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। यहां उन्हें उस प्रश्न का चयन करना होता है जिस पर आपत्ति है, फिर सही उत्तर के समर्थन में विस्तृत समाधान और प्रमाण अपलोड करना होता है। निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद आपत्ति स्वीकार की जाती है। इसलिए आपत्ति दर्ज करते समय ठोस अकादमिक आधार देना जरूरी होता है।
आगे क्या होगा, कब आएगा अंतिम परिणाम
आपत्तियां प्राप्त होने के बाद विशेषज्ञ समिति सभी दावों की समीक्षा करती है। यदि किसी छात्र की आपत्ति सही पाई जाती है, तो उसे अंतिम आंसर की में शामिल कर लिया जाता है। फाइनल आंसर की जारी होने के बाद ही परिणाम घोषित किया जाता है। जानकारी के अनुसार GATE 2026 का परिणाम 19 मार्च को जारी किया जाएगा। अंतिम आंसर की के बाद किसी भी प्रकार की चुनौती स्वीकार नहीं की जाएगी। इसलिए अभी का समय छात्रों के लिए अपने प्रदर्शन को समझने, संभावित रैंक का अनुमान लगाने और आगे की योजना बनाने का है, चाहे वह उच्च शिक्षा हो, पीएसयू भर्ती हो या शोध के क्षेत्र में कदम रखना।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव