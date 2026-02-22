GATE 2026 Answer Key: गेट 2026 आंसर-की जारी, gate2026.iitg.ac.in पर ऐसे करें चेक और डाउनलोड
GATE Answer Key 2026: ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE 2026) का आयोजन करने वाले संस्थान, आईआईटी गुवाहाटी ने आधिकारिक तौर पर परीक्षा की ‘प्रोविजनल आंसर-की’ जारी कर दी है।
GATE Answer Key 2026: ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE 2026) का आयोजन करने वाले संस्थान, आईआईटी गुवाहाटी ने आधिकारिक तौर पर परीक्षा की ‘प्रोविजनल आंसर-की’ जारी कर दी है। इसके साथ ही, छात्रों के लिए उनकी व्यक्तिगत ‘रिस्पॉन्स शीट’ और प्रश्न पत्र भी उपलब्ध करा दिए गए हैं।
आंसर-की कैसे डाउनलोड करें?
परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपनी प्रतिक्रियाओं का मिलान आधिकारिक आंसर-की से कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'GATE 2026 Answer Key' के लिंक पर क्लिक करें।
3. अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स (एनरोलमेंट आईडी/ईमेल और पासवर्ड) के जरिए पोर्टल में प्रवेश करें।
4. इसके बाद आपको अपना 'क्वेश्चन पेपर' और 'आंसर-की' पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने का विकल्प मिलेगा।
5. अपनी रिस्पॉन्स शीट के साथ आंसर-की का मिलान करें और अपने संभावित अंकों का अनुमान लगाएं।
क्या आप आंसर-की को चुनौती दे सकते हैं?
यदि किसी उम्मीदवार को किसी प्रश्न के उत्तर पर संदेह है या उसे लगता है कि कोई उत्तर गलत है, तो वह उसके खिलाफ आपत्ति दर्ज कर सकता है। आईआईटी गुवाहाटी ने इसके लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय के भीतर ही अपनी आपत्तियां दर्ज करें।
याद रखें कि प्रत्येक आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि आपकी आपत्ति सही पाई जाती है, तो आंसर-की में जरूरी सुधार किए जाएंगे और इसी के आधार पर 'फाइनल आंसर-की' और परिणाम तैयार किया जाएगा।
रिजल्ट और आगे का रास्ता
गेट परीक्षा में प्राप्त स्कोर न केवल एम.टेक (M.Tech) में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि कई सरकारी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में सीधी भर्ती के लिए भी आधार बनता है। आंसर-की जारी होने के बाद अब रिजल्ट की घोषणा की तैयारी चल रही है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कोरकार्ड को सुरक्षित रखें, क्योंकि यह अगले 3 वर्षों के लिए वैलिड रहेगा।
छात्रों के लिए जरूरी सलाह
बोर्ड ने साफ किया है कि किसी भी तरह की गलत जानकारी या भ्रामक खबरों से बचें। यदि आपको आंसर-की या रिस्पॉन्स शीट देखने में किसी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो आप वेबसाइट पर दिए गए हेल्पलाइन ईमेल या नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
इस गेट स्कोर के जरिए आप आईआईटी (IITs) और एनआईटी (NITs) जैसे संस्थानों में काउंसलिंग के लिए पात्र होंगे। इसलिए, अपनी तैयारी और भविष्य की काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में अभी से जानकारी जुटाना शुरू कर दें।
