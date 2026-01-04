GATE 2026 Admit Card: GATE 2026 स्थगित हुई एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि, 7 फरवरी से ही शुरू होंगी परीक्षाएं

संक्षेप: GATE Admit Card 2026: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) गुवाहाटी ने गेट 2026 एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि को फिलहाल स्थगित कर दिया है। GATE 2026 का आयोजन 7, 8, 14 और 15 फरवरी 2026 को किया जाएगा। यह परीक्षा दो शिफ्टों में होगी।

GATE 2026 Admit Card Release Date: इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक, GATE 2026 की तैयारी कर रहे छात्रों को थोड़ा और इंतजार करना होगा। इस वर्ष की परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) गुवाहाटी ने एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि को फिलहाल स्थगित कर दिया है।

क्या है नया अपडेट? पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार, GATE 2026 के एडमिट कार्ड 2 जनवरी 2026 को जारी किए जाने थे। हालांकि, तकनीकी कारणों या प्रशासनिक फेरबदल की वजह से इसे टाल दिया गया है। आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जारी एक ताजा नोटिस में कहा गया है, "GATE 2026 के एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख को स्थगित कर दिया गया है। संशोधित तिथि की घोषणा जल्द ही की जाएगी।"

परीक्षा की तारीखों में कोई बदलाव नहीं भले ही एडमिट कार्ड की तारीख आगे बढ़ गई है, लेकिन छात्रों को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि परीक्षा अपने निर्धारित समय पर ही होगी। GATE 2026 का आयोजन 7, 8, 14 और 15 फरवरी 2026 को किया जाएगा। यह परीक्षा दो शिफ्टों में होगी।

पहली शिफ्ट : सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक।

दूसरी शिफ्ट : दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक।

GATE 2026 Admit Card: गेट 2026 एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें ? आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाएं। 2. होमपेज पर दिए गए GOAPS पोर्टल लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना एनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।

4. लॉगिन करने के बाद 'Admit Card' बटन पर क्लिक करें।

5. अपना एडमिट कार्ड चेक करें और उसका एक रंगीन प्रिंटआउट भविष्य के लिए निकाल लें।

तैयारी के लिए मॉक टेस्ट है उपलब्ध आईआईटी गुवाहाटी ने छात्रों की मदद के लिए आधिकारिक पोर्टल पर मॉक टेस्ट के लिंक एक्टिव कर दिए हैं। अभ्यर्थी वास्तविक परीक्षा जैसा अनुभव प्राप्त करने के लिए इन टेस्ट्स का अभ्यास कर सकते हैं।