गार्डन रीच शिपबिल्डर्स में 220 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, बिना शुल्क आवेदन; आज आखिरी दिन

संक्षेप: गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता में 220 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 10 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई), कोलकाता ने युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करते हुए 220 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के अंतर्गत ट्रेड अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्निशियन अप्रेंटिस के पद शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों को एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उन्हें तकनीकी और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 10 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से संबंधित सभी जानकारियां आधिकारिक वेबसाइट jobapply.in/grse2025 पर उपलब्ध हैं। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए उम्मीदवार recruitment@grse.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कुल पदों का वर्गवार विवरण जीआरएसई द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कुल 220 पद विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं। इन पदों को कार्य क्षेत्र और योग्यता के आधार पर अलग-अलग वर्गों में रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक योग्य उम्मीदवार इस भर्ती का लाभ उठा सकें।

ट्रेड अप्रेंटिस (पूर्व-आईटीआई) पदों की जानकारी ट्रेड अप्रेंटिस (पूर्व-आईटीआई) के अंतर्गत कुल 80 पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। चयनित उम्मीदवारों को 9,600 से 10,560 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाएगा। आयु सीमा न्यूनतम 14 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष से कम निर्धारित की गई है। इन पदों पर फिटर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर जैसे ट्रेड शामिल हैं।

ट्रेड अप्रेंटिस (फ्रेशर) पदों का विवरण ट्रेड अप्रेंटिस (फ्रेशर) श्रेणी में कुल 40 पद निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए भी संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट आवश्यक है। चयनित अभ्यर्थियों को 9,600 से 10,560 रुपये का मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। इस श्रेणी में आयु सीमा न्यूनतम 14 वर्ष और अधिकतम 20 वर्ष से कम रखी गई है। फिटर, वेल्डर (गैस एवं इलेक्ट्रिक), इलेक्ट्रिशियन और पाइप फिटर ट्रेड में भर्ती की जाएगी।

ग्रेजुएट अप्रेंटिस (स्नातक ट्रेनी) का अवसर स्नातक ट्रेनी यानी ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए कुल 40 पद निकाले गए हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित शाखा में बीई या बीटेक डिग्री होना आवश्यक है। चयनित उम्मीदवारों को 12,500 से 15,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाएगा। आयु सीमा न्यूनतम 14 वर्ष और अधिकतम 26 वर्ष से कम तय की गई है। मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी और सिविल शाखाओं में भर्ती होगी।

टेक्निशियन अप्रेंटिस पदों की पूरी जानकारी टेक्निशियन अप्रेंटिस श्रेणी में कुल 60 पद भरे जाएंगे। इसके लिए उम्मीदवार के पास संबंधित शाखा में डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को 10,900 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाएगा। इन पदों के लिए भी आयु सीमा न्यूनतम 14 वर्ष और अधिकतम 26 वर्ष से कम रखी गई है। भर्ती मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस एवं आईटी और सिविल ब्रांच में की जाएगी।

आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष, एससी/एसटी वर्ग को 5 वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट मिलेगी। आयु सीमा की गणना 01 दिसंबर 2025 को आधार मानकर की जाएगी।

चयन प्रक्रिया का तरीका इस भर्ती में किसी प्रकार की लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। उम्मीदवारों का चयन उनकी शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेरिट सूची के अनुसार किया जाएगा। मेरिट सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया को आसान तरीके से समझें आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले जीआरएसई की आधिकारिक वेबसाइट jobapply.in/grse2025 पर जाएं। होम पेज पर Apply for Engagement of Trade Apprentices, Graduate Apprentices, Technician Apprentices & HR Trainees लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद विस्तृत अधिसूचना डाउनलोड कर योग्यता जांचें। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए apprenticeshipindia.gov.in और ग्रेजुएट/टेक्निशियन अप्रेंटिस के लिए nats.education.gov.in पर पंजीकरण अनिवार्य है। इसके बाद वेबसाइट पर लौटकर नया लॉगइन बनाकर आवेदन फॉर्म भरें।