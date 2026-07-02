Success Story: ईंटें ढोई, मजदूरी की, लोगों ने मारे ताने, शादी के 17 साल बाद छठे प्रयास में किया UPSC पास
UPSC Success Story: बचपन में ऊंटगाड़ी पर ईंटें ढोने वाले गणपत कृष्ण यादव ने लगातार 5 बार फेल होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और शादी के 17 साल बाद आखिरकार यूपीएससी परीक्षा पास कर ली।
Ganpat Krishna Yadav UPSC Success Story: “लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती”
जिन लोगों के अंदर जीवन में कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है उन्हें कोई भी ताकत सफलता प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। गणपत कृष्ण यादव की सफलता की कहानी आज देश भर के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुकी है। एक समय ऐसा था जब गणपत अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए ईंट भट्ठों पर काम करते थे और ऊंटगाड़ी पर ईंटें ढोने का मजदूरी का काम किया करते थे। लेकिन अपनी कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने शादी के 17 साल बाद उस UPSC परीक्षा को क्रैक कर दिखाया, जिसका सपना देश के लाखों युवा देखते हैं।
बचपन का संघर्ष और कम उम्र में शादी
गणपत का जन्म एक बेहद साधारण परिवार में हुआ था, जहां दूर-दूर तक शिक्षा का कोई बेहतर माहौल नहीं था। घर की खराब आर्थिक स्थिति के चलते उन्हें बचपन से ही पढ़ाई के साथ-साथ मजदूरी करनी पड़ी। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई एक सरकारी स्कूल से पूरी की और वे पढ़ने में इतने तेज थे कि 10वीं कक्षा में उन्होंने बेहतरीन अंक हासिल किए। हालांकि, इसके तुरंत बाद ही बहुत कम उम्र में उनकी शादी कर दी गई।
इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ी और वापस आए गांव
शादी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बावजूद गणपत ने पढ़ना नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगे। नौकरी लगने के बाद वे घर पर पैसे भेजने लगे, जिससे परिवार की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई। लेकिन गणपत के मन में प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना था। अपनी बेटी और परिवार की जिम्मेदारी के बीच उन्होंने एक बड़ा जोखिम उठाते हुए अपनी अच्छी-खासी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दी और वापस अपने गांव आ गए।
ताने सहे और 5 बार मिली असफलता
गांव लौटने के बाद उन्होंने गुजारे के लिए खेती शुरू की और साथ ही यूपीएससी (UPSC) की तैयारी में जुट गए। जब वे पढ़ाई करते, तो गांव के लोग उन पर हंसते थे और तरह-तरह के ताने देकर परेशान करते थे। हालात ऐसे हो गए थे कि लोगों के तानों के डर से उनका गांव में बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। यही नहीं, जब उन्होंने परीक्षा दी, तो उन्हें लगातार 5 प्रयासों में असफलता का सामना करना पड़ा।
लेकिन गणपत ने हार मानने के बजाय अपनी गलतियों से सीखा। आखिरकार साल 2022 की सिविल सेवा परीक्षा (CSE 2022) में अपने छठे प्रयास में उन्होंने इस कठिन परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर लिया। यूपीएससी परीक्षा में सफलता के बाद उन्हें इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस (IRPFS) कैडर आवंटित किया गया। वर्तमान में वह इस प्रतिष्ठित सेवा के अंतर्गत असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं।शादी के 17 साल बाद मिली यह ऐतिहासिक सफलता साबित करती है कि उम्र का कोई भी पड़ाव आपके हौसले से बड़ा नहीं हो सकता।
लेखक के बारे मेंPrachi
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