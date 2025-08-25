ganesh chaturthi 2025 state wise school holiday list maharashtra gujarat telangana andhra pradesh madhya pradesh Ganesh Chaturthi 2025: क्या आपके राज्य में है गणेश चतुर्थी पर स्कूल की छुट्टी? यहां देखें पूरी लिस्ट, Career Hindi News - Hindustan
Ganesh Chaturthi 2025: क्या आपके राज्य में है गणेश चतुर्थी पर स्कूल की छुट्टी? यहां देखें पूरी लिस्ट

गणेश चतुर्थी पर महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में बुधवार यानी 27 अगस्त को स्कूल बंद रहेंगे। छात्र-छात्राएं और परिवार परंपराओं के संग त्योहार की खुशियां मना सकेंगे।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 06:34 PM
Ganesh Chaturthi 2025: क्या आपके राज्य में है गणेश चतुर्थी पर स्कूल की छुट्टी? यहां देखें पूरी लिस्ट

Ganesh Chaturthi 2025 State wise School Holiday list : देशभर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जाने वाले गणेश चतुर्थी को देखते हुए कई राज्यों ने इस साल 27 अगस्त (बुधवार) को स्कूल बंद रखने का ऐलान कर दिया है। राज्य शिक्षा विभागों के आदेश के मुताबिक, छुट्टी का फायदा सरकारी और गैर सरकारी, दोनों तरह के स्कूलों के बच्चों को मिलेगा।

Ganesh Chaturthi 2025 State wise School Holiday list : किन राज्यों में होगी छुट्टी?

  • महाराष्ट्र: गणेश चतुर्थी का दिल कहे जाने वाले महाराष्ट्र में राज्य भर के स्कूल बंद रहेंगे। यहां परिवार गणपति को घर पर लाने और प्रसिद्ध सार्वजनिक पंडालों में दर्शन के लिए उमड़ेंगे।
  • गुजरात: यहां भी सभी स्कूल बंद रहेंगे। राज्यभर में धार्मिक अनुष्ठानों और सामुदायिक पूजा का आयोजन होगा।
  • तेलंगाना और आंध्र प्रदेश: दक्षिण भारत के इन दोनों राज्यों में भी स्कूलों की छुट्टी रहेगी। बच्चे और परिवार परंपरागत रीति रिवाजों में शामिल हो पाएंगे।
  • मध्य प्रदेश: यहां भी छुट्टी का ऐलान किया गया है, जो त्योहार की भारतीय भावना को मजबूत करता है।

Ganesh Chaturthi
