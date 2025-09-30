Gandhi Jayanti Speech In Hindi : गांधी जयंती पर दीजिए ये शानदार भाषण, तालियों से गूंज उठेगा हॉल

Gandhi Jayanti Speech In Hindi :अगर आप भी गांधी जयंती पर स्कूल कॉलेज में महात्मा गांधी से जुड़ी भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, तो हम आपके लिए गांधी जयंती पर एक शानदार भाषण लाए हैं जिससे आप अपने शिक्षकों को इंप्रेस कर सकते हैं और प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीत सकते हो।

Gandhi Jayanti Speech In Hindi: 2 अक्टूबर को हर साल हमारे देश में गांधी जयंती का राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। इस मौके पर स्कलों में कई सांस्कृतिक और वाद-विवाद, निबंध एवं भाषण प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अगर आप भी स्कूल कॉलेज में महात्मा गांधी से जुड़ी भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, तो हम आपके लिए गांधी जयंती पर एक शानदार भाषण लाए हैं जिससे आप अपने शिक्षकों को इंप्रेस कर सकते हैं और प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीत सकते हो।

आदरणीय प्रधानाचार्य जी अध्यापकगण और मेरे प्रिय साथियों... आज 2 अक्टूबर है और इस दिन न सिर्फ पूरा भारत, बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों में गांधी जयंती को मनाया जाता है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर, 1869 में हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। आगे चलकर लोगों के बीच वह बापू के नाम से पुकारे जाने लगे। बापू ने देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करवाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत के दम पर अंग्रेजों को कई बार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उनके अहिंसा के सिद्धांत को पूरी दुनिया ने सलाम किया, यही वजह है कि पूरा विश्व आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर भी मनाता है। महात्मा गांधी के विचार हमेशा से न सिर्फ भारत, बल्कि पूरे विश्व का मार्गदर्शन करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे।

उनके सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, चंपारण सत्याग्रह, दांडी सत्याग्रह, दलित आंदोलन, रॉलेट एक्ट, नमक कानून, भारत छोड़ो जैसे आंदोलनों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया और आजादी पाने की राह आसान हो गई। उन्होंने हमारे देश को अहिंसा के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों से आजाद कराया था।

स्वतंत्रता दिवस में तो गांधी जी के अहम योगदान के बारे में सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 का दिन कैसे बिताया था, उन्होंने इस दिन 24 घंटे का उपवास रखा। उस वक्त देश को आजादी तो मिली थी, लेकिन इसके साथ ही मुल्क का बंटवारा भी हो गया था। पिछले कुछ महीनों से देश में लगातार हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे हो रहे थे। इस अशांत माहौल से गांधीजी काफी दुखी थे।

महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता कहे जाने के पीछे भी एक कहानी है। महात्मा गांधी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने 'राष्ट्रपिता' कहकर संबोधित किया था। 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडिया से एक संदेश प्रसारित करते हुए 'राष्ट्रपिता' महात्मा गांधी कहा था। इसके बाद कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर ने गांधीजी को महात्मा की उपाधि दी थी। हम सभी को आज गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी के सिद्धांतो को अपने जीवन में उतारने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए।