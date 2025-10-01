Gandhi Jayanti Quotes Photos : mahatma gandhi quotes messages 2 october gandhiji photos pics wishes images Gandhi Jayanti Quotes, Photo , Messages : गांधी जयंती पर शेयर करें बापू के ये अनमोल विचार, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Gandhi Jayanti Quotes Photos : mahatma gandhi quotes messages 2 october gandhiji photos pics wishes images

Gandhi Jayanti Quotes, Photo , Messages : गांधी जयंती पर शेयर करें बापू के ये अनमोल विचार

Gandhi Jayanti Quotes, Photos, Messages : हर साल 2 अक्टूबर को पूरा देश गांधी जयंती मनाता है। गांधी जी को हम सभी बापू और राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। आज आप बापू के विचारों को शेयर कर उनके महत्व के प्रति लोगों को जागरूक कर सकते हैं।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 1 Oct 2025 08:16 AM
share Share
Follow Us on
Gandhi Jayanti Quotes, Photo , Messages : गांधी जयंती पर शेयर करें बापू के ये अनमोल विचार

Gandhi Jayanti Quotes : 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। गांधी जयंती बापू के योगदान को याद कर उनके विचारों को जीवन में उतारने का संकल्प लेने का दिन है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सादगी भरे जीवन ने पूरे विश्व को शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी के सत्य, अंहिसा, स्वदेशी, स्वभाषा व स्वराज के विचार हमेशा से देशवासियों को प्रेरित करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अहिंसा और सत्य पर आधारित उनकी नीतियों ने और अधिक लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। महात्मा गांधी एक महान नेता के साथ-साथ समाज सुधारक भी थे। उन्होंने सभी धर्मों को एकसमान मानने, सभी भाषाओं का सम्मान करने, पुरुषों और महिलाओं को बराबर का दर्जा देने और दलितों-गैर दलितों के बीच की युगों से चली आ रही खाई को पाटने पर जोर दिया।

गांधी जयंती के अवसर पर हम यहां उनके कुछ अनमोल विचार बता रहे हैं जिन्हें आप अपने दोस्तों और करीबियों के बीच शेयर कर कर सकते हैं।

- अहिंसा कायरता की आड़ नहीं है, अहिंसा वीर व्यक्ति का सर्वोच्च गुण है, अहिंसा का मार्ग हिंसा के मार्ग की तुलना में कहीं ज्यादा साहस की अपेक्षा रखता है।

-अहिंसा के बिना सत्य का अनुभव नहीं हो सकता, अहिंसा का पहला सिद्धांत हर अमानवीय चीज के प्रति असहयोग करना है।

-धरती पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन हमारी जरूरत पूरी करने के लिए हैं, लालच की पूर्ति के लिए नहीं।

- प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से हजार गुनी प्रभावशाली और स्थायी होती है।- महात्मा गांधी

Gandhi Jayanti Quotes Gandhi Quotes

- ऐसे जिएं कि जैसे आपको कल मरना है और सीखें ऐसे जैसे आपको हमेशा जीवित रहना है ।- महात्मा गांधी

- आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी।- महात्मा गांधी

- निःशस्त्र अहिंसा की शक्ति किसी भी परिस्थिति में सशस्त्र शक्ति से सर्वश्रेष्ठ होगी।- महात्मा गांधी

- - क्रूरता का उत्तर क्रूरता से देने का अर्थ अपने नैतिक व बौद्धिक पतन को स्वीकार करना है।- महात्मा गांधी

Gandhi Jayanti Quotes Gandhi Quotes

- पाप से घृणा करो पर पापी से नहीं, क्षमादान बहुत मूल्यवान चीज है।

- स्वयं को जानने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है खुद को औरों की सेवा में लगा देना।

- आप तब तक यह नहीं समझ पाते कि आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है, जब तक आप उन्हें वास्तव में खो नहीं देते।

--प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से हजार गुनी प्रभावशाली और स्थायी होती है।

--जब तक गलती करने की स्वतंत्रता ना हो, तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है।

Gandhi Jayanti Quotes Gandhi Quotes

--जो चाहे वह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकता है, वह सबके भीतर है।

-व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है।

-काम की अधिकता नहीं, अनियमितता आदमी को मार डालती है।

-हम जिसकी पूजा करते हैं, उसी के समान हो जाते हैं।

- किसी देश की महानता और उसकी नैतिक प्रगति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है।

Gandhi Jayanti Gandhi Jayanti Speech Gandhi Jayanti Speech In Hindi
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।