Gandhi Jayanti Quotes 2025 : निबंध से लेकर डिबेट तक, गांधी के विचार देंगे जीत का मंत्र

Gandhi Jayanti Quotes 2025 , gandhi ji ke anmol vachan : हर साल 2 अक्टूबर को देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती बड़े ही सम्मान और आदर के साथ मनाता है। इस दिन को न सिर्फ भारत, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में भी याद किया जाता है। गांधी जी की शिक्षा, विचार और सिद्धांत आज भी लोगों को सही दिशा दिखाते हैं। यही वजह है कि गांधी जयंती के दिन स्कूलों और कॉलेजों में निबंध, वाद विवाद और स्लोगन प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, जहां छात्र बापू के विचारों से प्रेरणा लेते हैं।