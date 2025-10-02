Hindi Newsकरियर न्यूज़Gandhi Jayanti Quotes 2025 : gandhi jayanti 2025 mahatma gandhi top 10 anmol vachan for essay speech debate slogan
Gandhi Jayanti Quotes 2025 : निबंध से लेकर डिबेट तक, गांधी के विचार देंगे जीत का मंत्र
Gandhi Jayanti Quotes 2025 : गांधी जी का जीवन और उनके विचार सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक ऐसी मशाल हैं जो आज भी हर पीढ़ी को सच्चाई, साहस और इंसानियत के रास्ते पर चलना सिखाते हैं।
Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 10:22 AM
Gandhi Jayanti Quotes 2025 , gandhi ji ke anmol vachan : हर साल 2 अक्टूबर को देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती बड़े ही सम्मान और आदर के साथ मनाता है। इस दिन को न सिर्फ भारत, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में भी याद किया जाता है। गांधी जी की शिक्षा, विचार और सिद्धांत आज भी लोगों को सही दिशा दिखाते हैं। यही वजह है कि गांधी जयंती के दिन स्कूलों और कॉलेजों में निबंध, वाद विवाद और स्लोगन प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, जहां छात्र बापू के विचारों से प्रेरणा लेते हैं।
अगर आप भी ऐसे किसी कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं, तो आपके लिए लेकर आए हैं गांधी जी के 10 अनमोल वचन, जिन्हें पढ़कर आप न सिर्फ प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे बल्कि जिंदगी में भी नया नजरिया पा सकते हैं।
Gandhi Jayanti 2025 : गांधी जी के 10 अनमोल विचार
- गौरव लक्ष्य पाने के लिए प्रयास करने में है, न कि सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचने में।
- मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन।
- प्रसन्नता ही वह इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते हैं तो उसकी खुशबू की बूंदें आप पर भी पड़ती हैं।
- आजादी का कोई मतलब नहीं अगर उसमें गलतियां करने की आज़ादी शामिल न हो।
- उफनते तूफान को मात देनी है तो पूरे साहस और जोखिम के साथ आगे बढ़ना होगा।
- स्वतंत्रता एक जन्म की तरह है। जब तक हम पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होते, तब तक परतंत्र ही रहते हैं।
- आंख के बदले आंख का जवाब पूरी दुनिया को अंधा बना देगा।
- अहिंसा ही सच्चा धर्म है और यही जीवन जीने का असली रास्ता है।
- किसी देश की महानता का अंदाजा वहां जानवरों के साथ किए गए व्यवहार से लगाया जा सकता है।
- सही मायनों में आजादी वही है जो इंसान को सोचने, गलती करने और सीखने का हक दे।
