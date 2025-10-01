Gandhi Jayanti 2025 Wishes in Hindi share these special quotes, sms, shayari, photos images Gandhi Jayanti Wishes in Hindi: ‘सत्य अहिंसा का था वो पुजारी, कभी…’ गांधी जयंती पर भेजें बेस्ट कोट्स, संदेश, मैसेज, Career Hindi News - Hindustan
Gandhi Jayanti Wishes in Hindi: हर साल 2, अक्टूबर के दिन गांधी जयंती मनाई जाती है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता और बापू के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया को उनके योगदान को याद करते हुए हम सभी उनके बड़ी ही श्रद्धा भाव से याद करते हैं। आप अपनों को भेजें ये चुनिंदा संदेश।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 09:55 PM
Gandhi Jayanti Wishes in Hindi: ‘सत्य अहिंसा का था वो पुजारी, कभी…’ गांधी जयंती पर भेजें बेस्ट कोट्स, संदेश, मैसेज

Gandhi Jayanti Wishes in Hindi: हर साल 2, अक्टूबर के दिन गांधी जयंती मनाई जाती है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता और बापू के नाम से भी जाना जाता है। 2 अक्टूबर के दिन को गांधी जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। उनके सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, चंपारण सत्याग्रह, दांडी सत्याग्रह, दलित आंदोलन, रॉलेट एक्ट, नमक कानून, भारत छोड़ो जैसे आंदोलनों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया और आजादी पाने की राह आसान हो गई। उन्होंने हमारे देश को अहिंसा के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों से आजाद कराया था। दुनिया को उनके योगदान को याद करते हुए हम सभी उनके बड़ी ही श्रद्धा भाव से याद करते हैं। आप अपनों को भेजें ये चुनिंदा संदेश।

जब महात्मा गांधी का जन्म दिवस आता हैं,

हृदय शत-शत नमन करने को झुक जाता हैं।

सत्य अहिंसा का था वो पुजारी,

कभी ना जिसने हिम्मत हारी,

साँस दी हमें आजादी की,

जन जन है जिसका बलिहारी।

गांधी जयंती की शुभकामनाएं

अंग्रेजों के सामने झुके नहीं,

ख़ुद से उनको ये आस था,

शरीर में ताकत नहीं थी,

पर मन में आजादी का विश्वास था

जिसकी सोच ने कर दिया कमाल,

बदल दिया जिसने देश का हाल,

जिसने पढ़ाया सत्य और अहिंसा का पाठ,

वो थे हमारे गाँधी बापू महान

अगर दुनिया का हर इंसान गांधी हो जायें

दुनिया की सारे समस्याएं आधी हो जायें

गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।

गांधी जयंती पर मेरा सभी से बस यही कहना है

जीना है तो गाँधी जैसे वरना जीना भी क्या जीना है

हैप्पी गाँधी जयंती।

गाँधी जी थे व्यक्ति महान,

करता है हर नागरिक उनका सम्मान,

सब जानते है इन्हें बापू के नाम से,

हम मानते है इन्हें राष्ट्रपिता अदब से।

देश की हर कठिन समय पर

उन्होंने देश का साथ दिया है

उनकी लाठी की मार देखकर

अंग्रेजों को हम भगा पाए है।

गांधी जयंती के इस शुभ दिन पर,

सत्याग्रह के महान योद्धा को सादर नमन,

उनके आदर्शों का पालन करें,

एक सशक्त, सुखमय, और समृद्ध भारत की ओर बढ़ें।

रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम

ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान।

गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

बस जीवन में ये याद रखना

सच और मेहनत का सदा साथ रखना।

बापू तुम्हारे साथ हैं हर बच्चे के पास हैं

गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

