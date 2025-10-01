Gandhi Jayanti 2025 top 10 Interesting, key and Unknown Facts about Mahatma Gandhi Gandhi Jayanti 2025: क्या आप जानते हैं महात्मा गांधी से जुड़े ये टॉप 10 रोचक तथ्य, Career Hindi News - Hindustan
Gandhi Jayanti 2025: क्या आप जानते हैं महात्मा गांधी से जुड़े ये टॉप 10 रोचक तथ्य

Mahatma Gandhi Facts: महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े टॉप 10 रोचक तथ्यों को जानिए। जिनके बारे में शायद आपने पहले न सुना होगा। ये तथ्य गांधी जयंती पर निबंध या गांधी जयंती पर भाषण प्रतियोगिता में भी आपके काम आ सकते हैं।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 08:20 PM
Mahatma Gandhi Facts in Hindi: 2 अक्टूबर को हर साल हमारे देश में गांधी जयंती का राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर, 1869 में हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। उनके सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, चंपारण सत्याग्रह, दांडी सत्याग्रह, दलित आंदोलन, रॉलेट एक्ट, नमक कानून, भारत छोड़ो जैसे आंदोलनों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया और आजादी पाने की राह आसान हो गई। उन्होंने हमारे देश को अहिंसा के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों से आजाद कराया था।

हम यहां आपके लिए महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े टॉप 10 रोचक तथ्य लेकर आए हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले न सुना होगा। ये तथ्य गांधी जयंती पर निबंध या गांधी जयंती पर भाषण प्रतियोगिता में भी आपके काम आ सकते हैं।

  1. स्कूल में गांधी जी अंग्रेजी में अच्छे विद्यार्थी थे, जबकि गणित में औसत व भूगोल में कमजोर छात्र थे। उनकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर थी।

2 अक्टूबर को हर साल अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 15 जून 2007 को महात्मा गांधी के सम्मान में दो अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया जिससे अब गांधी जयंती को दुनिया के अन्य देश अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है।

3. महात्मा गांधी जब चंपारण (बिहार) गए तो वहां देखा कि लोग अशिक्षा के कारण दुख सह रहे हैं। इसके बाद उन्होंने यहां एक विद्यालय खोलने का फैसला किया था। यह विद्यालय आज भरी पूर्वी चंपारण के ढाका प्रखंड के बड़हरवा लखनसेन में मौजूद है। महात्मा गांधी ने यहां कुछ दिन तक अध्यापन कार्य भी किया था।

4. - गांधी जी कभी अमेरिका नहीं गए और न ही कभी हवाई जहाज में बैठे। उन्हें अपनी फोटो खिचंवाना बिल्कुल पसंद नहीं था।

5. महात्मा गांधी से उनके घर में किसी से अनबन होती वह गुस्से में उपवास करने लगते थे और कुछ दिन के लिए खाना छोड़ देते थे।

6. वह अपने नकली दांत अपनी धोती में बांध कर रखा करते थे। केवल खाना खाते वक्त ही इनको लगाया करते थे।

7. 1934 में भागलपुर में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए उन्होंने अपने ऑटोग्राफ के लिए पांच-पांच रुपये की राशि ली थी।

8. उन्हें 5 बार नोबल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। 1948 में पुरस्कार मिलने से पहले ही उनकी हत्या हो गई।

9. कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर ने गांधीजी को महात्मा की उपाधि दी थी।

10. गांधीजी ने 15 अगस्त 1947 का दिन 24 घंटे का उपवास करके मनाया था। मुल्क के बंटवारे से वह काफी परेशान थे। पिछले कुछ महीनों से देश में लगातार हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे हो रहे थे। इस अशांत माहौल से गांधीजी काफी दुखी थे।

