Gandhi Jayanti 2025 : गांधी जयंती पर युवाओं और छात्रों के लिए खास संदेश, जानें बापू की सीख क्यों है आज भी जरूरी

गांधी जयंती 2025 पर युवाओं और छात्रों के लिए खास संदेश दिया जा रहा है। जानिए क्यों बापू के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और कैसे सत्य-अहिंसा की राह नई पीढ़ी को दिशा दिखाती है।

Gandhi Jayanti 2025 message : 2 अक्टूबर को पूरी दुनिया महात्मा गांधी की जयंती मनाती है। साल 2025 में बापू की 156वीं जयंती है। भारत ही नहीं, बल्कि विश्वभर में गांधी जयंती का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि उनकी सोच और विचारधारा हर दौर में इंसानियत और समाज को नई दिशा देते हैं।

Gandhi Jayanti 2025 : युवाओं के लिए सीख आज का युवा जिस तरह चुनौतियों और भागदौड़ में उलझा हुआ है, वहां गांधीजी का ‘सत्य’ और ‘अहिंसा’ का संदेश एक नई ऊर्जा और संतुलन देता है। गांधीजी का कहना था कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें चरित्र और मूल्यों की गहराई भी होनी चाहिए।

Gandhi Jayanti 2025 : छात्रों को प्रेरणा छात्रों के लिए गांधीजी की सबसे बड़ी सीख है अनुशासन और आत्मविश्वास। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि साधारण साधनों से भी असाधारण लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। आज के दौर में छात्र यदि गांधीजी के ‘स्वावलंबन’ और ‘सादा जीवन, उच्च विचार’ को अपनाते हैं, तो वे हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं।

Gandhi Jayanti 2025 : क्यों जरूरी है गांधीजी का संदेश आज समाज में बढ़ती हिंसा, प्रदूषण और असहिष्णुता यह साबित करते हैं कि गांधीजी के विचारों की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। ‘स्वच्छ भारत’ अभियान से लेकर ‘मेक इन इंडिया’ जैसे कार्यक्रम भी बापू के विज़न से ही जुड़े हुए हैं।