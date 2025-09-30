Mahatma Gandhi Quotes: गांधी जी के अनमोल वचन और नारे, बदल देंगे आपकी जिंदगी और सोच

Gandhi Jayanti Slogan Quotes 2025: गांधी जयंती के अवसर पर अपने दोस्तों और करीबियों को गांधी जी के अनमोल वचन और नारे शेयर कीजिए। गांधी जयंती कोट्स। गांधी जयंती व्हाट्सऐप संदेश और स्टेट्स।

Mahatma Gandhi Slogan Quotes 2025 In Hindi: 2 अक्टूबर का दिन न सिर्फ पूरा भारत, बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आगे चलकर लोगों के बीच वह बापू के नाम से पुकारे जाने लगे। बापू ने देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करवाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत के दम पर अंग्रेजों को कई बार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने हमारे देश को अहिंसा के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों से आजाद कराया था। इस गांधी जयंती पर अपने परिवारवालों, रिश्तेदारों और दोस्तों को गांधी जी के अनमोल वचन को भेजिए।

1- अहिंसा के बिना सत्य का अनुभव नहीं हो सकता, अहिंसा का पहला सिद्धांत हर अमानवीय चीज के प्रति असहयोग करना है।

2- काम की अधिकता नहीं, अनियमितता व्यक्ति को मार डालती है।

3- जब तक गलती करने की स्वतंत्रता ना हो, तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है।

4- प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से हजार गुनी प्रभावशाली और स्थायी होती है।

5- डर शरीर का रोग नहीं है, यह आत्मा को मारता है।

6- क्रूरता का उत्तर क्रूरता से देने का अर्थ अपने नैतिक व बौद्धिक पतन को स्वीकार करना है।

7- अहिंसा कायरता की आड़ नहीं है, अहिंसा वीर व्यक्ति का सर्वोच्च गुण है, अहिंसा का मार्ग हिंसा के मार्ग की तुलना में कहीं ज्यादा साहस की अपेक्षा रखता है।

8- आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी।

9-धरती पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन हमारी जरूरत पूरी करने के लिए हैं, लालच की पूर्ति के लिए नहीं।

10- आजादी का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गलतियां करने की आजादी शामिल न हों।

11- निःशस्त्र अहिंसा की शक्ति किसी भी परिस्थिति में सशस्त्र शक्ति से सर्वश्रेष्ठ होगी।

12- उफनते तूफ़ान को मात देना है तो अधिक जोखिम उठाते हुए हमें पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ना होगा।

13- पाप से घृणा करो पर पापी से नहीं, क्षमादान बहुत मूल्यवान चीज है।

14- स्वयं को जानने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है खुद को औरों की सेवा में लगा देना।