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यूपी पुलिस पुलिस कांस्टेबल से टैक्स ऑफिसर, कोई टीचर से बना नायब तहसीलदार, PCS में चमके अमेठी के होनहार

Mar 30, 2026 11:59 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, अमेठी
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यूपी पीसीएस में अमेठी जनपद के युवाओं ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जिले के कई अभ्यर्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महत्वपूर्ण पद हासिल किए हैं।

यूपी पुलिस पुलिस कांस्टेबल से टैक्स ऑफिसर, कोई टीचर से बना नायब तहसीलदार, PCS में चमके अमेठी के होनहार

यूपी पीसीएस में अमेठी जनपद के युवाओं ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जिले के कई अभ्यर्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महत्वपूर्ण पद हासिल किए हैं, जिससे क्षेत्र में खुशी की लहर है। संग्रामपुर विकास क्षेत्र के डेहरा गांव निवासी आयुष पांडे ने टॉप 10 में स्थान बनाकर जिले का नाम रोशन किया है। आयुष के पिता छोटेलाल का पहले ही निधन हो चुका है। उनके चाचा जगत नारायण कोटेदार हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद आयुष ने यह सफलता हासिल कर युवाओं के लिए मिसाल कायम की है।

स्नेहा शुक्ला ने 92वीं रैंक प्राप्त की

वहीं पंडरी गांव की रहने वाली स्नेहा शुक्ला ने 92वीं रैंक प्राप्त कर नायब तहसीलदार पद हासिल किया है। इससे पहले स्नेहा इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत थीं। उनके पति विपुल प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक हैं। स्नेहा की सफलता से क्षेत्र में गर्व का माहौल है।

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डिप्टी जेलर के पद पर चयन

जगदीशपुर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मानसिंह राठौर की पुत्री मानसी सिंह ने डिप्टी जेलर पद के लिए 30वीं रैंक हासिल कर सफलता पाई है। वहीं गौरीगंज के पूरब गांव निवासी रजनीश विक्रम सिंह ने डिप्टी जेलर पद पर दूसरी रैंक प्राप्त कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।

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यूपी पुलिस कांस्टेबल पद से बनेंगे कमर्शियल टैक्स ऑफिसर

इसके अलावा संग्रामपुर के नेवादा कनू गांव की अनुराधा सिंह ने 150वीं रैंक के साथ कमर्शियल टैक्स ऑफिसर का पद प्राप्त किया है। शुकुल बाजार निवासी आशीष शुक्ला ने 41वीं रैंक हासिल कर इसी पद पर चयन पाया है। आशीष इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे।

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इन सभी अभ्यर्थियों की सफलता से अमेठी जिले में खुशी और गर्व का माहौल है। स्थानीय लोगों ने इसे जिले के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए सभी सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी हैं।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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