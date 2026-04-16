कभी 5 रुपये के लिए सिलते थे कपड़े, आज 5 लाख महीना है कमाई; जानिए दुर्गेश ओझा की सफलता की कहानी
Durgesh Ojha Success Story: दुर्गेश ओझा जिसने कभी अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में सिर्फ 5 रुपये के लिए कपड़े सिले। लेकिन आज उसी लड़के की मेहनत रंग लाई है और वह हर महीने 5 लाख रुपये की शानदार कमाई कर रहा है।
Durgesh Ojha Success Story: कहते हैं कि अगर इरादे फौलादी हों और मेहनत करने का जज्बा हो, तो गरीबी की बेड़ियां भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकतीं। आज की यह कहानी एक ऐसे ही नौजवान की है, जिसने अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में सिर्फ 5 रुपये के लिए कपड़े सिले, ताकि वह दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कर सके। लेकिन आज उसी लड़के की मेहनत रंग लाई है और वह हर महीने 5 लाख रुपये की शानदार कमाई कर रहा है।
हम बात कर रहे हैं दुर्गेश ओझा की, जिनकी संघर्षपूर्ण जीवन गाथा सोशल मीडिया पर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। उनकी यह कहानी केवल पैसे कमाने की नहीं, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में 'सर्वाइवल' यानी जीवित रहने की जंग की है।
जब वजूद बचाने की थी चुनौती
दुर्गेश ओझा का बचपन उन सुख-सुविधाओं में नहीं बीता जो आज के बच्चों को आसानी से मिल जाती हैं। एक समय ऐसा था जब उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। दुर्गेश ओझा ने साझा किया कि उनके लिए वह समय केवल आगे बढ़ने का नहीं, बल्कि किसी तरह सर्वाइवल का था। घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत कम उम्र में ही सिलाई का काम सीखना शुरू कर दिया था।
शुरुआती दिनों में अंकित को एक कपड़े की सिलाई के बदले मात्र 5 रुपये मिलते थे। दिन भर मशीन पर झुककर काम करने के बाद जो चंद सिक्के हाथ लगते थे, उसी से उनके घर का चूल्हा जलता था। दुर्गेश ओझा बताते हैं कि उन दिनों उनके पास बड़े सपने देखने का वक्त नहीं था, क्योंकि पूरी ऊर्जा इस बात पर खर्च होती थी कि अगला दिन कैसे कटेगा।
सिलाई मशीन से सफलता के शिखर तक
दुर्गेश ओझा ने हार नहीं मानी। उन्होंने सिलाई के काम को सिर्फ मजबूरी नहीं समझा, बल्कि उसमें महारत हासिल की। धीरे-धीरे उन्होंने फैशन और डिजाइनिंग की बारीकियों को समझा। अपनी स्किल्स को अपडेट किया और बाजार की मांग के अनुसार खुद को ढालना शुरू किया।
उनकी मेहनत तब सफल हुई जब उन्होंने खुद का स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने का जोखिम उठाया। आज दुर्गेश ओझा एक सफल उद्यमी हैं और उनका टर्नओवर करोड़ों में है। जो लड़का कभी 5 रुपये के लिए तरसता था, आज वह न केवल 5 लाख रुपये महीना कमा रहा है, बल्कि कई अन्य लोगों को रोजगार भी दे रहा है।
सोशल मीडिया पर वायरल हुई कहानी
दुर्गेश ओझा की यह कहानी हाल ही में तब चर्चा में आई जब उन्होंने एक भावुक पोस्ट के जरिए अपना पिछला अनुभव साझा किया। उन्होंने लिखा कि संघर्ष के दिन हमें वह सबक सिखाते हैं जो कोई स्कूल या कॉलेज नहीं सिखा सकता। लोगों ने उनकी इस यात्रा को 'जीरो से हीरो' बनने वाली यात्रा बताया है। उनकी कहानी यह साबित करती है कि आपकी शुरुआत कहां से हुई, यह मायने नहीं रखता; मायने यह रखता है कि आप पहुंचना कहां चाहते हैं।
युवाओं के लिए संदेश
दुर्गेश ओझा की सफलता आज के उन युवाओं के लिए एक मिसाल है जो छोटी-मोटी असफलताओं से टूट जाते हैं। उनकी कहानी सिखाती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, अगर उसे पूरी ईमानदारी से किया जाए। कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन कठिन लोग टिके रहते हैं। निरंतरता ही वह चाबी है जो सफलता के बंद दरवाजे खोल सकती है। आज दुर्गेश ओझा के पास वह सब कुछ है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन वे अपने उन 5 रुपये वाले दिनों को कभी नहीं भूलते, क्योंकि वही उनकी असली ताकत बने।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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