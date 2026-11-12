घर बिक गया, रातों-रात सड़क पर आ गया परिवार, बिना कोचिंग AIR-79 लाकर बैंक अफसर बने ग्वालियर के चिराग चोपड़ा
पिता का बिजनेस डूबने से घर बिका और परिवार सड़क पर आ गया। कई बार फेल होने और अपनों की बेरुखी सहने के बाद ग्वालियर के चिराग चोपड़ा ने बिना कोचिंग AIR-79 के साथ IBPS PO पास कर बैंक अधिकारी बनकर दिखाया।
जब जिंदगी के हर मोड़ पर निराशा हाथ लगे, सिर से छत छिन जाए और अपने ही लोग बात करना बंद कर दें, तो इंसान अक्सर टूट जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले चिराग चोपड़ा ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों, तो सबसे अंधेरी रात के बाद भी कामयाबी का सूरज जरूर उगता है। बिना किसी महंगी कोचिंग के, सिर्फ किताबों और खुद पर भरोसे के दम पर चिराग ने देश की कठिन बैंकिंग परीक्षा पास की और आज एक बड़े बैंक अधिकारी के रूप में मिसाल पेश कर रहे हैं।
चिराग एक साधारण मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता तेल का एक छोटा सा बिजनेस करते थे, जिससे घर का खर्च चलता था। लेकिन एक दिन उनके पिता के बिजनेस पार्टनर्स ने धोखाधड़ी कर दी, जिससे बिजनेस पूरी तरह ठप हो गया और परिवार भारी कर्ज में डूब गया। हालात इतने खराब हो गए कि कर्ज चुकाने के लिए उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ा और पूरा परिवार रातों-रात सड़क पर आ गया। बाद में उन्होंने रहने के लिए किराए पर एक मकान लिया, लेकिन आर्थिक तंगी ने पीछा नहीं छोड़ा।
कोटा में मिली असफलता और अपनों की चुप्पी
तमाम मुश्किलों के बीच चिराग जानते थे कि केवल अच्छी शिक्षा ही उनके परिवार की किस्मत बदल सकती है। 10वीं पास करने के बाद वे इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए राजस्थान के कोटा चले गए। माता-पिता ने जैसे-तैसे उनकी कोचिंग की फीस भरी, लेकिन वहां के दबाव और तनाव के कारण वे पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा सके और आईआईटी (IIT) प्रवेश परीक्षा में फेल हो गए।
जब चिराग असफल होकर घर लौटे, तो उन्हें सबसे गहरा आघात अपने ही घरवालों के व्यवहार से लगा। लगातार मिल रही नाकामियों से निराश होकर परिवार के सदस्यों ने उनसे बात करना तक बंद कर दिया। करीब 2 से 3 हफ्तों तक चिराग अकेले अपने कमरे में बंद रहे। इसके बाद उन्होंने एक अन्य प्रवेश परीक्षा दी, जिसमें औसत अंक आने के बाद उन्हें एक कॉलेज में दाखिला मिल गया।
दोस्तों की सलाह और 14 घंटे की 'सेल्फ स्टडी'
कॉलेज के दिनों में चिराग अपने भविष्य को लेकर काफी उलझन में थे। तभी उनके दोस्तों ने उन्हें बैंकिंग सेक्टर की परीक्षाओं की तैयारी करने की सलाह दी। चूंकि परिवार की आर्थिक स्थिति कोचिंग की महंगी फीस भरने लायक नहीं थी, इसलिए चिराग ने खुद ही तैयारी करने का फैसला किया।
उन्होंने बाजार से कुछ जरूरी किताबें खरीदीं और एक सख्त अनुशासन बनाया। वे रोजाना 12 से 14 घंटे तक पूरी लगन से पढ़ाई करते थे। उन्होंने अपनी कमजोरियों पर काम किया और लगातार मॉक टेस्ट हल किए।
AIR-79 के साथ बदली जिंदगी
साल 2018 में चिराग की वर्षों की तपस्या रंग लाई। उन्होंने IBPS PO (इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन प्रोबेशनरी ऑफिसर) की परीक्षा दी और जब रिजल्ट आया, तो उन्होंने पूरे देश में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 79 हासिल कर सबको चौंका दिया।
उन्हें पहली पोस्टिंग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मिली, जहां अपनी मेहनत से वे आगे चलकर ब्रांच मैनेजर बने। वर्तमान में वे एक पब्लिक सेक्टर बैंक की डिजिटल बैंकिंग विंग में स्केल-2 मैनेजर के पद पर काम कर रहे हैं। चिराग की यह कहानी हर उस छात्र के लिए संजीवनी है जो एक-दो असफलताओं से हार मानकर बैठ जाता है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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