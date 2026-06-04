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Success Story: घर के काम करने पर डांटते थे ससुर, पति ने दिया साथ; राजस्थान की बहू दीपू कंवर बनी जज

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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Success Story of Women Judge Deepu Kanwar: राजस्थान की बेटी और बहू दीपू कंवर ने गुजरात न्यायिक सेवा परीक्षा में 79वीं रैंक हासिल करते हुए सिविल जज का पद हासिल किया है। दीपू अपनी सफलता का श्रेय अपने पति और ससुराल वालों को देती हैं। 

Success Story: घर के काम करने पर डांटते थे ससुर, पति ने दिया साथ; राजस्थान की बहू दीपू कंवर बनी जज

Deepu Kanwar Judge Success Story: कहते हैं कि अगर मन में कुछ कर गुजरने का सच्चा जज्बा हो, तो रूढ़िवादी परंपराएं और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी आपकी राह का रोड़ा नहीं बन सकतीं। इस बात को पूरी तरह सच साबित कर दिखाया है राजस्थान की बेटी और बहू दीपू कंवर ने। दीपू कंवर ने गुजरात न्यायिक सेवा परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करते हुए सिविल जज का पद हासिल किया है। दीपू कंवर ने गुजरात राज्य न्यायिक सेवा परीक्षा में 79वीं रैंक हासिल की है। एक ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि जहां महिलाओं के लिए घूंघट प्रथा और घरेलू चौके-चूल्हे को ही प्राथमिकता दी जाती है, वहां से निकलकर अदालत की न्यायपीठ तक पहुंचना हर उस छात्र के लिए प्रेरणा है जो विपरीत परिस्थितियों में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है।

परंपराओं के बीच पढ़ाई का सफर: शादी के बाद भी नहीं थमे कदम

दीपू कंवर मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली हैं और उनका विवाह एक पारंपरिक राजपूत परिवार में हुआ, जहां आज भी बहू-बेटियों के लिए घूंघट की मर्यादा और घरेलू काम-काज को अनिवार्य माना जाता है। आमतौर ऐसी परिस्थितियों में कई महिलाएं अपने करियर के सपनों को दबा देती हैं, लेकिन दीपू के मन में कानून की पढ़ाई और न्यायपालिका का हिस्सा बनने की इच्छा बहुत गहरी थी।

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शादी के बाद ससुराल की तमाम जिम्मेदारियों को संभालते हुए, घर के कामों को पूरा करने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई का समय निकाला। उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार को संभाला, बल्कि खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत रखा कि वह बिना किसी कोचिंग या बाहरी बड़े सपोर्ट के भी अपनी एकाग्रता बनाए रख सकीं।

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बिना बड़ी कोचिंग के सेल्फ स्टडी पर जताया भरोसा

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए दीपू कंवर की स्ट्रैटिजी बेहद सीखने लायक है। दीपू ने महंगे कोचिंग संस्थानों के पीछे भागने के बजाय 'सेल्फ स्टडी' को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। वह सुबह और शाम घर के काम करती थीं और दोपहर के शांत समय व देर रात को कानून की किताबों, बेयर एक्ट्स और गुजरात के स्थानीय कानूनों को याद करने में बिताती थीं।

गुजरात सिविल जज परीक्षा के लिए गुजराती भाषा का बुनियादी ज्ञान होना बेहद जरूरी होता है। राजस्थान की पृष्ठभूमि होने के बावजूद उन्होंने कड़े अभ्यास से इस भाषाई रुकावट को भी दूर किया और मुख्य परीक्षा व इंटरव्यू में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया।

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ससुराल और पति का मिला पूरा सहयोग

दीपू कंवर बचपन से ही पढ़ाई और खेल-कूद में होनहार थीं और बड़ा अफसर बनना चाहती थीं। बीकॉम के दौरान उनकी सगाई लोकेंद्र सिंह अब उनके पति से हुई, जो खुद एलएलबी कर रहे थे। लोकेंद्र ने दीपू के हुनर को पहचानकर उन्हें भी लॉ करने के लिए प्रेरित किया। पति से मिले इस हौसले के बाद, दीपू ने जामनगर के के.पी. शाह लॉ कॉलेज से वकालत की पढ़ाई पूरी की।

दीपू कंवर घर के काम और गाय का दूध निकालने जैसी जिम्मेदारियां निभाती थीं, लेकिन उनके ससुर को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी वे दीपू को काम करते देखते, डांटते हुए कहते—"पहले पढ़ाई करो, घर के काम छोड़ो और कुछ बनकर दिखाओ।" सास भी हमेशा उन्हें पढ़ाई पर ही ध्यान केंद्रित करने की सलाह देती थीं। दीपू कंवर की यह सफलता आज देश के उन लाखों छात्रों और विशेषकर विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए एक मिसाल है जो पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं।

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लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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