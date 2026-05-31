FRI Recruitment 2026 : 10वीं से ग्रेजुएट तक के उम्मीदवारों की मौज, कई पदों पर निकली है भर्ती
FRI Group C Recruitment 2026 के तहत 91 पदों पर भर्ती निकली है। एमटीएस, वन रक्षक, एलडीसी, तकनीशियन समेत कई पदों के लिए आवेदन 3 जून 2026 तक किए जा सकते हैं।
FRI Recruitment 2026 : सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर आई है। देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान (FRI) ने ग्रुप-सी के विभिन्न पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 91 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इनमें मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS), फॉरेस्ट गार्ड, लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC), टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर और अन्य पद शामिल हैं। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें 10वीं पास, 12वीं पास, आईटीआई धारक और ग्रेजुएट उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 4 मई 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 3 जून 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
किन-किन पदों पर होगी भर्ती
FRI द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार कुल 9 तरह के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। सबसे ज्यादा 45 पद मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा 11 पद टेक्नीशियन (फील्ड/लैब रिसर्च), 9 पद टेक्नीशियन (मेंटेनेंस), 8 पद लोअर डिवीजन क्लर्क, 7 पद फॉरेस्ट गार्ड, 4 पद टेक्निकल असिस्टेंट, 3 पद स्टोर कीपर तथा 2-2 पद लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर ग्रेड-II के लिए निर्धारित किए गए हैं।
आवेदन की महत्वपूर्ण तारीखें
भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 मई 2026 से शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 जून 2026 रात 11:59 बजे तक निर्धारित की गई है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) का आयोजन जून 2026 में संभावित रूप से किया जाएगा। जबकि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और स्किल टेस्ट की तारीखें बाद में घोषित की जाएंगी।
शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है
इस भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। MTS पद के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। स्टोर कीपर के लिए 12वीं पास योग्यता मांगी गई है। LDC और स्टेनोग्राफर पदों के लिए 12वीं के साथ कंप्यूटर और टाइपिंग या स्टेनोग्राफी का ज्ञान आवश्यक है। फॉरेस्ट गार्ड पद के लिए विज्ञान विषय के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। वहीं टेक्निकल असिस्टेंट और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट जैसे पदों के लिए संबंधित विषय में स्नातक डिग्री मांगी गई है।
फॉरेस्ट गार्ड के लिए शारीरिक मानक
फॉरेस्ट गार्ड पद के लिए शैक्षणिक योग्यता के साथ शारीरिक मानक भी तय किए गए हैं। पुरुष उम्मीदवारों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिला उम्मीदवारों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की पैदल चाल पूरी करनी होगी। पुरुषों के लिए न्यूनतम लंबाई 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है।
आयु सीमा और छूट
उम्मीदवारों की आयु की गणना 3 जून 2026 के आधार पर की जाएगी। विभिन्न आरक्षित वर्गों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। SC और ST वर्ग को 5 वर्ष, OBC वर्ग को 3 वर्ष तथा दिव्यांगा उम्मीदवारों को 10 वर्ष तक की छूट मिलेगी। पूर्व सैनिकों और अन्य पात्र श्रेणियों के लिए भी अलग-अलग छूट का प्रावधान रखा गया है।
आवेदन शुल्क कितना देना होगा
सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को कुल 1500 रुपये शुल्क देना होगा। इसमें आवेदन शुल्क और प्रोसेसिंग शुल्क दोनों शामिल हैं। वहीं महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों को केवल 700 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करना होगा।
चयन प्रक्रिया कैसे होगी
उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद सफल उम्मीदवारों को डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना होगा। कुछ विशेष पदों के लिए तीसरे चरण में स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, स्टेनोग्राफी टेस्ट या फिजिकल टेस्ट आयोजित किया जाएगा। अंतिम मेरिट सूची CBT में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। किसी भी पद के लिए इंटरव्यू नहीं होगा।
जरूरी दस्तावेज पहले से रखें तैयार
ऑनलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवारों को पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। दस्तावेज सत्यापन के समय सभी मूल प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, EWS प्रमाणपत्र, दिव्यांग प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
ऐसे करें आवेदन
इच्छुक उम्मीदवार FRI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें, क्योंकि अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक की वजह से परेशानी हो सकती है। आवेदन जमा करने के बाद किसी भी जानकारी में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए फॉर्म भरते समय सभी विवरण सावधानीपूर्वक दर्ज करना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव