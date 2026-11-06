महंगी कोचिंग की टेंशन खत्म, UPSC और PCS की तैयारी कराएगी सरकार; कहां शुरू हुआ प्लान
गवंत मान सरकार 1000 कॉलेज विद्यार्थियों को यूपीएससी और पीसीएस की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देगी। जानिए किसे मिलेंगी ये सुविधाएं।
सिविल सेवा में अफसर बनने का सपना देखने वाले पंजाब के हजारों युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अब यूपीएससी और पंजाब सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए उन्हें महंगी कोचिंग और बड़े शहरों का रुख करने की मजबूरी नहीं होगी। आर्थिक तंगी हो या गांव से बड़े कोचिंग संस्थानों की दूरी, इन बाधाओं को दूर करने के लिए पंजाब सरकार ने एक नई पहल की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेश के 1,000 चुनिंदा कॉलेज विद्यार्थियों को यूपीएससी और पंजाब सिविल सेवा परीक्षा की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने का एलान किया है। इस योजना के जरिए सरकार की कोशिश है कि प्रतिभा किसी की आर्थिक हैसियत या रहने की जगह की मोहताज न रहे और गांव कस्बों के होनहार युवाओं को भी अफसर बनने का बराबर मौका मिले।
सरकारी कॉलेजों के 750 और निजी कॉलेजों के 250 विद्यार्थियों को मिलेगा मौका
पंजाब सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस कार्यक्रम के तहत कुल 1,000 विद्यार्थियों को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। इनमें सरकारी कॉलेजों के 750 और निजी कॉलेजों के 250 विद्यार्थी शामिल होंगे। इस पूरी पहल की कमान शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस संभाल रहे हैं।
सरकार का मकसद खासतौर पर ग्रामीण इलाकों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सिविल सेवा की बेहतर तैयारी का अवसर देना है। अक्सर महंगी कोचिंग फीस और बड़े शहरों में रहने का खर्च ऐसे युवाओं के सपनों के आड़े आ जाता है। ऑनलाइन कोचिंग के जरिए सरकार इसी दूरी को पाटना चाहती है।
सीएम भगवंत मान बोले- पैसों की कमी से नहीं रुकना चाहिए किसी का सपना
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस पहल को युवाओं के भविष्य से जुड़ा अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब के हर युवा की आंखों में एक सपना है और सिर्फ इसलिए किसी का सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए कि उसका परिवार कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकता या वह किसी बड़े कोचिंग सेंटर से दूर रहता है। मान के मुताबिक, सरकार चाहती है कि पंजाब के युवा बिना किसी बंदिश के बड़े सपने देखें और उन्हें यह भरोसा रहे कि उनकी सरकार उनके साथ खड़ी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 'पंजाब शिक्षा क्रांति' केवल कक्षाओं और स्कूलों को बेहतर बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मकसद बच्चों का भविष्य संवारना भी है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश के युवा आगे बढ़ेंगे, तभी पंजाब भी तरक्की करेगा। सरकार मिलकर 'रंगला पंजाब' बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
हरजोत बैंस बोले- आर्थिक हालात तय नहीं करेंगे विद्यार्थियों का भविष्य
शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि सिविल सेवा की तैयारी करने वाले हर अभ्यर्थी के पीछे एक सपना, सालों की मेहनत और परिवार के त्याग की कहानी होती है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी विद्यार्थी की आर्थिक स्थिति यह तय न करे कि वह अपने जीवन में कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए आर्थिक रूप से पिछड़े इलाकों के विद्यार्थियों को भी वैसी ही व्यवस्थित तैयारी, मार्गदर्शन और शैक्षणिक मदद मिलेगी, जैसी बड़े कोचिंग केंद्रों में पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को मिलती है।
मुफ्त कोचिंग में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी?
पंजाब सरकार की इस योजना के तहत विद्यार्थियों को केवल ऑनलाइन कक्षाओं तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि सिविल सेवा परीक्षा की पूरी तैयारी में मदद देने की व्यवस्था होगी। कार्यक्रम में कई तरह की शैक्षणिक सुविधाएं शामिल की गई हैं।
लाइव इंटरैक्टिव क्लास: शिक्षकों के साथ सीधा संवाद करते हुए पढ़ाई करने का मौका मिलेगा।
रिकॉर्डेड लेक्चर: विद्यार्थी अपनी सुविधा और समय के मुताबिक पहले से रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान देख सकेंगे।
स्टडी मटीरियल: परीक्षा की जरूरत के मुताबिक अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
टेस्ट सीरीज: तैयारी का स्तर परखने के लिए नियमित और व्यापक अभ्यास परीक्षाएं होंगी।
आंसर राइटिंग प्रैक्टिस: मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लिखने का अभ्यास कराया जाएगा और उनका मूल्यांकन भी होगा।
पर्सनल मेंटरशिप: विद्यार्थियों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन दिया जाएगा।
डाउट रेजोल्यूशन: पढ़ाई के दौरान आने वाली शंकाओं का समाधान किया जाएगा।
इंटरव्यू गाइडेंस: परीक्षा के अंतिम चरण यानी साक्षात्कार की तैयारी में भी मदद मिलेगी।
इस पहल के जरिए पंजाब सरकार की कोशिश है कि सिविल सेवा की तैयारी कुछ चुनिंदा शहरों और महंगे संस्थानों तक सीमित न रहे। खासकर छोटे शहरों, कस्बों और गांवों के युवाओं को भी यूपीएससी और पंजाब सिविल सेवा में अपनी किस्मत आजमाने के लिए बेहतर मंच मिल सके। हालांकि, इस कार्यक्रम में चयन की विस्तृत प्रक्रिया और आवेदन की तारीखों को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव