बिहार में 9वीं से 12वीं के 27 लाख छात्रों को फ्री NEET JEE CUET ऑनलाइन कोचिंग जल्द, IIT एक्सपर्ट कराएंगे तैयारी

संक्षेप: बिहार के नौवीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए ऑनलाइन कोचिंग जल्द शुरू होगी। कक्षा नौ और 10 के लगभग 15 लाख विद्यार्थियों को फाउंडेशन (बेसिक) कोर्स कराया जाएगा।

बिहार के उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कक्षा नौवीं से 12वीं तक के 27 लाख छात्र-छात्राओं के लिए ऑनलाइन कोचिंग जल्द शुरू होगी। कक्षा 11 और 12 के लगभग 12 लाख छात्र-छात्राओं को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी विशेषज्ञ शिक्षक कराएंगे। कक्षा नौ और 10 के लगभग 15 लाख विद्यार्थियों को फाउंडेशन (बेसिक) कोर्स कराया जाएगा। साथ ही सीयूईटी, एसएससी, बैंकिंग समेत अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की भी तैयारी कराई जाएगी। स्कूलों की कक्षाओं की लाइव स्मार्ट क्लास संचालन के लिए आईआईटी कानपुर को मदद करने के लिए कहा गया है। मुफ्त कोचिंग की सुविधा जल्द शुरू करने के संबंध में पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को आवश्यक कार्यवाही का निर्देश दिया है। इसके लिए सभी जिलों में नोडल अधिकारी नामित करने के लिए कहा है। प्रत्येक दिन कक्षा के बाद स्कूल में ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा मिलेगी।

देश के नामी शिक्षक इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराएंगे। सरकारी स्कूलों के छात्रों को आईआईटी कानपुर की संस्था साथी के जरिए कोचिंग की सुविधा मिलेगी। इसके लिए बीते सितंबर में शिक्षा विभाग और आईआईटी कानपुर के बीच करार (एमओयू) हुआ था। प्रत्येक कार्यदिवस पर कक्षा समाप्त होने के बाद दो घंटे की ऑनलाइन क्लास होगी।

इंजीनियरिंग की इच्छा रखने वाले छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन कक्षा में गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और अंग्रेजी की कोचिंग दी जाएगी। इसी प्रकार मेडिकल को कॅरियर बनाने की इच्छा रखने वालों को जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान और अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी , ताकि पहले प्रयास में ही इन्हें प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिल जाए। सप्ताहिक मूल्यांकन से पता चलेगा कि बच्चों को पढ़ाई में क्यों दिक्कत हो रही है। बच्चों को कमजोर विषय को मजबूत करने के लिए अलग से टिप्स भी दिये जाएंगे।

- 12 लाख छात्रों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी में मदद मिलेगी

- कक्षा नौ से 10 तक 15 लाख के छात्रों को बेसिक कोर्स की तैयारी करायी जाएगी

- छात्र-छात्राओं को मुफ्त कोचिंग की सुविधा मिलेगी, सप्ताह में एक दिन मूल्यांकन भी होगा

एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए भी विद्यार्थी तैयार होंगे कक्षा 11 और 12 में पढ़ने वाले जिन विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी में रुचि नहीं होगी, उन्हें एसएससी (स्टाफ सेलेक्शन कमीशन) जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसे बच्चों का अलग समूह बनाया जाएगा। इन्हें एसएससी व इसके समकक्ष प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार किया जाएगा।