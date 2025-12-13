Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Free NEET JEE Main CUET Coaching : bihar govenment school students class 9th 10th 11th 12th free coaching iit expert
बिहार में 9वीं से 12वीं के 27 लाख छात्रों को फ्री NEET JEE CUET ऑनलाइन कोचिंग जल्द, IIT एक्सपर्ट कराएंगे तैयारी

बिहार में 9वीं से 12वीं के 27 लाख छात्रों को फ्री NEET JEE CUET ऑनलाइन कोचिंग जल्द, IIT एक्सपर्ट कराएंगे तैयारी

संक्षेप:

बिहार के नौवीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए ऑनलाइन कोचिंग जल्द शुरू होगी। कक्षा नौ और 10 के लगभग 15 लाख विद्यार्थियों को फाउंडेशन (बेसिक) कोर्स कराया जाएगा।

Dec 13, 2025 05:50 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
share

बिहार के उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कक्षा नौवीं से 12वीं तक के 27 लाख छात्र-छात्राओं के लिए ऑनलाइन कोचिंग जल्द शुरू होगी। कक्षा 11 और 12 के लगभग 12 लाख छात्र-छात्राओं को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी विशेषज्ञ शिक्षक कराएंगे। कक्षा नौ और 10 के लगभग 15 लाख विद्यार्थियों को फाउंडेशन (बेसिक) कोर्स कराया जाएगा। साथ ही सीयूईटी, एसएससी, बैंकिंग समेत अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की भी तैयारी कराई जाएगी। स्कूलों की कक्षाओं की लाइव स्मार्ट क्लास संचालन के लिए आईआईटी कानपुर को मदद करने के लिए कहा गया है। मुफ्त कोचिंग की सुविधा जल्द शुरू करने के संबंध में पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को आवश्यक कार्यवाही का निर्देश दिया है। इसके लिए सभी जिलों में नोडल अधिकारी नामित करने के लिए कहा है। प्रत्येक दिन कक्षा के बाद स्कूल में ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा मिलेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

देश के नामी शिक्षक इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराएंगे। सरकारी स्कूलों के छात्रों को आईआईटी कानपुर की संस्था साथी के जरिए कोचिंग की सुविधा मिलेगी। इसके लिए बीते सितंबर में शिक्षा विभाग और आईआईटी कानपुर के बीच करार (एमओयू) हुआ था। प्रत्येक कार्यदिवस पर कक्षा समाप्त होने के बाद दो घंटे की ऑनलाइन क्लास होगी।

इंजीनियरिंग की इच्छा रखने वाले छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन कक्षा में गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और अंग्रेजी की कोचिंग दी जाएगी। इसी प्रकार मेडिकल को कॅरियर बनाने की इच्छा रखने वालों को जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान और अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी , ताकि पहले प्रयास में ही इन्हें प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिल जाए। सप्ताहिक मूल्यांकन से पता चलेगा कि बच्चों को पढ़ाई में क्यों दिक्कत हो रही है। बच्चों को कमजोर विषय को मजबूत करने के लिए अलग से टिप्स भी दिये जाएंगे।

- 12 लाख छात्रों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी में मदद मिलेगी

- कक्षा नौ से 10 तक 15 लाख के छात्रों को बेसिक कोर्स की तैयारी करायी जाएगी

- छात्र-छात्राओं को मुफ्त कोचिंग की सुविधा मिलेगी, सप्ताह में एक दिन मूल्यांकन भी होगा

read moreये भी पढ़ें:
क्या पेन पेपर मोड में होंगे JEE , CUET, संसदीय समिति ने क्या क्या की सिफारिशें

एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए भी विद्यार्थी तैयार होंगे

कक्षा 11 और 12 में पढ़ने वाले जिन विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी में रुचि नहीं होगी, उन्हें एसएससी (स्टाफ सेलेक्शन कमीशन) जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसे बच्चों का अलग समूह बनाया जाएगा। इन्हें एसएससी व इसके समकक्ष प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार किया जाएगा।

कक्षा में स्मार्ट टीवी लगेगा

स्कूलों में ऑनलाइन कक्षा संचालित करने के लिए बड़ा स्मार्ट टीवी या बोर्ड के साथ ही सभी आवश्यक उपकरण मुहैया कराए जाएंगे। इससे ही ऑनलाइन क्लास चलेगी। बिजली कटने की स्थिति में बैट्री और इनवर्टर से कक्षाएं चलेंगी। आईआईटी कानपुर से ही विशेषज्ञ बच्चों को पढ़ाएंगे। समय-समय पर देश और विदेश के विशेषज्ञ भी कक्षा से जुड़ेंगे। ऑनलाइन माध्यम से ही विद्यार्थी विशेषज्ञ शिक्षकों से प्रश्न भी पूछ सकेंगे। सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक बच्चे ऑनलाइन कोचिंग करेंगे। सप्ताह में जो पाठ पढ़ाया गया है, उससे संबंधित प्रश्न के साथ मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन के दौरान अच्छे विद्यार्थियों की पहचान की जाएगी। ऐसे बच्चों को और अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।