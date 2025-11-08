Hindustan Hindi News
Free NEET , JEE Main Coaching : 10वीं के अंक नहीं, स्क्रीनिंग परीक्षा से होगा फ्री नीट व जेईई मेन कोचिंग के लिए चयन

संक्षेप: उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने फ्री कोचिंग पर नया प्रस्ताव सरकार को भेजा है। इसमें हाईस्कूल और कक्षा 11 के सभी छात्रों के लिए रास्ता खोल दिया है। अब कोचिंग योजना में चयन के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा कराने का प्रस्ताव है।

Sat, 8 Nov 2025 07:09 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, विशेष संवाददाता, देहरादून
Free NEET , JEE Main Coaching : सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्र-छात्राओं को मेडिकल, इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग की योजना में हाईस्कूल के अंकों की बाध्यता को खत्म किया जा रहा है। इस योजना के लिए उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने नया प्रस्ताव सरकार को भेजा है। इसमें हाईस्कूल और कक्षा 11 के सभी छात्रों के लिए रास्ता खोल दिया है। अब कोचिंग योजना में चयन के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा कराने का प्रस्ताव है। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट बनाकर प्रदेशभर में 10 हजार छात्र-छात्राओं को चुना जाएगा।

शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि सरकार को योजना का संशोधित प्रस्ताव भेज दिया गया है। सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग के अफसरों ने पहले इस योजना में सामान्य वर्ग के लिए हाईस्कूल बोर्ड में 75 प्रतिशत अंक और आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए हाईस्कूल में 65 प्रतिशत अंक को अनिवार्य किया था। मुख्य सचिव ने अधिक से अधिक छात्रों को इस योजना के लाभ के दायरे में लाने का मौका देने के लिए इस मानक को बदलने के निर्देश दिए थे।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती ने कहा कि प्रथम चरण में जेईई, नीट, क्लैटकी तैयारी कराने का प्रस्ताव है। दूसरे चरण में इस योजना में एनडीए, कैट, बैंकिंग और एसएससी की कोचिंग को भी शामिल कराने की योजना है। कोचिंग एजेंसी और कोचिंग की प्रक्रिया, विषयवार टाइमटेबल, संसाधनों की उपलब्धता आदि सभी पहलुओं का खाका तैयार कर लिया गया है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
