पैसों की तंगी नहीं बनेगी रुकावट, 200 छात्रों को मिलेगी फ्री NEET और JEE कोचिंग
महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित नांदेड़ जिले में प्रशासन 200 होनहार ग्रामीण छात्रों को मुफ्त NEET, JEE और CET कोचिंग देगा, जिसका चयन दिसंबर में होने वाले एंट्रेंस टेस्ट से होगा।
Free NEET JEE Coaching: सपनों की राह में जब आर्थिक तंगी और प्राकृतिक आपदाएं रोड़ा बनने लगें, तब सही प्रशासनिक पहल उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आती है। महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित नांदेड़ जिले से ऐसी ही एक सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर आई है, जहां जिला प्रशासन ने ग्रामीण इलाकों के प्रतिभावान छात्रों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।
नांदेड़ जिला प्रशासन ने फैसला किया है कि जिले के ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले 200 होनहार छात्रों को NEET, JEE और CET जैसी नेशनल लेवल की प्रोफेशनल एंट्रेंस परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सूखे की विकट परिस्थितियों और वित्तीय तंगी के कारण किसी भी प्रतिभाशाली बच्चे का डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना न छूटे।
कौन से छात्र होंगे पात्र और कैसे होगा चयन?
इस जनहितकारी योजना का लाभ उठाने के लिए जिला प्रशासन ने स्पष्ट पात्रता मानदंड और पारदर्शी चयन प्रक्रिया तय की है।
पात्रता: वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों के जिला परिषद हाई स्कूलों और प्राइवेट सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 10वीं में पढ़ाई कर रहे छात्र इस योजना के लिए पात्र होंगे।
चयन प्रक्रिया: योग्य और होनहार छात्रों का चयन करने के लिए प्रशासन द्वारा दिसंबर माह में एक विशेष प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी।
सीटों की संख्या: इस टेस्ट में अव्वल आने वाले 200 छात्रों को मुफ्त कोचिंग बैच में शामिल किया जाएगा।
कोचिंग से मिलेगी सफलता की सही दिशा
चयनित छात्रों को केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिले के लिए कोचिंग और स्टडी मटेरियल दिया जाएगी। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट की बारीकियां सिखाई जाएंगी, जिससे वे देश की कठिन से कठिन परीक्षाओं में अन्य छात्रों को कड़ी टक्कर दे सकें।
छात्रों और अभिभावकों से अपील
नांदेड़ के जिला अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों के सभी पात्र और इच्छुक छात्रों व उनके अभिभावकों से इस सरकारी पहल का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। यह योजना न केवल ग्रामीण युवाओं को उच्च शिक्षा के द्वार तक पहुंचाएगी, बल्कि यह भी साबित करेगी कि यदि इरादे मजबूत हों और सही अवसर मिले, तो हर चुनौती में सफलता पाई जा सकती है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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