शिक्षा मंत्रालय ने स्वयम पोर्टल पर शुरू हुए फ्री AI कोर्स, IIT प्रोफेसर्स सिखाएंगे तकनीक के नए मंत्र

तेजी से बढ़ती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मांग को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने स्वयम पोर्टल पर छात्रों के लिए पांच फ्री ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किए हैं, जो आने वाले करियर में मददगार साबित होंगे।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आज दुनिया की सबसे मांग वाली स्किल्स में शामिल हो चुकी है। इंडस्ट्री से लेकर रिसर्च तक, हर जगह इसकी ज़रूरत बढ़ रही है। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म स्वयम (Swayam Portal) पर छात्रों के लिए पांच फ्री AI कोर्स लॉन्च किए हैं। इन कोर्सेस का मकसद युवाओं को भविष्य की नौकरियों और रिसर्च के लिए तैयार करना है।

स्वयम पोर्टल स्कूल से लेकर पोस्टग्रेजुएट स्तर तक के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मुफ्त में उपलब्ध कराता है। अब AI और मशीन लर्निंग से जुड़े ये कोर्स छात्रों को न सिर्फ़ टेक्नोलॉजी की बारीकियां सिखाएंगे बल्कि उन्हें प्रैक्टिकल स्किल्स भी देंगे।

ये हैं पांच फ्री AI कोर्स: AI/ML Using Python (36 घंटे) इसमें स्टैटिस्टिक्स, लीनियर एल्जेब्रा, ऑप्टिमाइज़ेशन और डेटा विज़ुअलाइज़ेशन जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। साथ ही Python लैंग्वेज पर पूरा फोकस होगा।

Cricket Analytics With AI (25 घंटे) IIT मद्रास के प्रोफेसर द्वारा पढ़ाया जाने वाला ये कोर्स क्रिकेट को उदाहरण बनाकर स्पोर्ट्स एनालिटिक्स सिखाएगा।

AI in Physics (45 घंटे) मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स के ज़रिए फिजिक्स की जटिल समस्याओं का हल कैसे निकाला जा सकता है, यह इसमें सिखाया जाएगा।

AI in Accounting (45 घंटे) कॉमर्स और मैनेजमेंट के छात्रों के लिए यह कोर्स खास है। इसमें बताया जाएगा कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में AI का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है।

AI in Chemistry (45 घंटे) IIT मद्रास द्वारा पेश किया गया यह कोर्स केमिकल डेटा सेट्स पर आधारित है। इसमें दवा डिज़ाइन, मॉलेक्यूल प्रॉपर्टीज़ प्रेडिक्शन और रिएक्शन मॉडलिंग सिखाई जाएगी।