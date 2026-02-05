Hindustan Hindi News
Govt FREE AI Courses : भारत सरकार फ्री में करा रही ये एआई कोर्स, देखें लिस्ट और डिटेल्स

Govt FREE AI Courses : भारत सरकार फ्री में करा रही ये एआई कोर्स, देखें लिस्ट और डिटेल्स

संक्षेप:

जॉब में बचे रहने और तरक्की के लिए एआई सीखना जरूरी हो गया है। बढ़ती एआई की जरूरत को देखते हुए भारत सरकार कई प्लेटफॉर्म पर फ्री एआई कोर्स करा रही है। इन्हें कर आप खुद को अपग्रेड कर सकते हैं।

Feb 05, 2026 07:42 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, आशीष आदर्श, करियर काउंसलर
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बढ़ते प्रभाव व रोजगार अवसरों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा अनेक फ्री शॉर्ट टर्म कोर्स की घोषणा की गई है, जिन्हें कोई भी कर सकता है। यदि आप सफलतापूर्वक कोर्स पूरा करते हैं, तो आपको इसका सर्टिफिकेट भी मिलता है। सरकार द्वारा घोषित निशुल्क सर्टिफिकेट कोर्स की डिटेल्स इस प्रकार है

युवा एआई फॉर ऑल ( YUVA AI for ALL )

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंतर्गत चलने वाला यह कोर्स अंग्रेजी और हिंदी सहित कई अन्य भाषाओं में कराया जाता है। इस कोर्स के अंतर्गत एआई के आधारभूत सिद्धांत, इसके इस्तेमाल और यह कैसे काम करता है, ये सब शामिल हैं। लगभग 4.5 घंटे के इस कोर्स को करने पर आपको सरकारी प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है। इस कोर्स के लिए वेबसाइट mybharat.gov.in देखें।

स्वयं प्लस

भारत सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वयं प्लस के पोर्टल पर एआई से संबंधित कई ऐसे कोर्सेस उपलब्ध हैं, जिनको आप निशुल्क कर सकते हैं। मशीन लर्निंग और एआई से संबंधित अलग-अलग विषय के 6 कोर्स उपलब्ध हैं। कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करने पर सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिसपर भारत सरकार की मुहर होती है। कोर्स की अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट swayam-plus.swayam2.ac.in पर संपर्क करें।

स्किल इंडिया डिजिटल

भारत सरकार के स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री के अंतर्गत चलने वाले एआई के शॉर्ट टर्म कोर्स लोकप्रिय हैं। इनमें शुल्क और निशुल्क दोनों प्रकार के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। विडियो कंटेंट के साथ विभिन्न कोर्स की अवधि भी अलग-अलग है। इस पोर्टल पर उपलब्ध कोर्स के लिए skillindiadigital.gov.in वेबसाइट पर लॉगइन करें।

