Govt FREE AI Courses : भारत सरकार फ्री में करा रही ये एआई कोर्स, देखें लिस्ट और डिटेल्स
जॉब में बचे रहने और तरक्की के लिए एआई सीखना जरूरी हो गया है। बढ़ती एआई की जरूरत को देखते हुए भारत सरकार कई प्लेटफॉर्म पर फ्री एआई कोर्स करा रही है। इन्हें कर आप खुद को अपग्रेड कर सकते हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बढ़ते प्रभाव व रोजगार अवसरों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा अनेक फ्री शॉर्ट टर्म कोर्स की घोषणा की गई है, जिन्हें कोई भी कर सकता है। यदि आप सफलतापूर्वक कोर्स पूरा करते हैं, तो आपको इसका सर्टिफिकेट भी मिलता है। सरकार द्वारा घोषित निशुल्क सर्टिफिकेट कोर्स की डिटेल्स इस प्रकार है
युवा एआई फॉर ऑल ( YUVA AI for ALL )
भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंतर्गत चलने वाला यह कोर्स अंग्रेजी और हिंदी सहित कई अन्य भाषाओं में कराया जाता है। इस कोर्स के अंतर्गत एआई के आधारभूत सिद्धांत, इसके इस्तेमाल और यह कैसे काम करता है, ये सब शामिल हैं। लगभग 4.5 घंटे के इस कोर्स को करने पर आपको सरकारी प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है। इस कोर्स के लिए वेबसाइट mybharat.gov.in देखें।
स्वयं प्लस
भारत सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वयं प्लस के पोर्टल पर एआई से संबंधित कई ऐसे कोर्सेस उपलब्ध हैं, जिनको आप निशुल्क कर सकते हैं। मशीन लर्निंग और एआई से संबंधित अलग-अलग विषय के 6 कोर्स उपलब्ध हैं। कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करने पर सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिसपर भारत सरकार की मुहर होती है। कोर्स की अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट swayam-plus.swayam2.ac.in पर संपर्क करें।
स्किल इंडिया डिजिटल
भारत सरकार के स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री के अंतर्गत चलने वाले एआई के शॉर्ट टर्म कोर्स लोकप्रिय हैं। इनमें शुल्क और निशुल्क दोनों प्रकार के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। विडियो कंटेंट के साथ विभिन्न कोर्स की अवधि भी अलग-अलग है। इस पोर्टल पर उपलब्ध कोर्स के लिए skillindiadigital.gov.in वेबसाइट पर लॉगइन करें।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी