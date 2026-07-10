AI सीखने का सुनहरा मौका! सरकार दे रही फ्री AI कोर्स और सर्टिफिकेट; जानिए पूरा प्लान

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इंडियाएआई मिशन के तहत पिछले साल 'युवा एआई फॉर ऑल' कार्यक्रम शुरू किया था। यह कोर्स पूरी तरह मुफ्त है और ऑनलाइन उपलब्ध है। चलिए जानते हैं कि क्या है यह प्लान और कैसे करें आवदेन।

आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का जमाना है। एआई तेजी से शिक्षा, नौकरी और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन रहा है। एआई सीखने के लिए लोग कोर्स कर रहे हैं, जिसके लिए वो मोटी फीस दे रहे हैं। लेकिन भारत सरकार ने लोगों को AI की बुनियादी जानकारी देने के लिए मुफ्त राष्ट्रीय AI साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि कोई भी इस तकनीकी बदलाव से पीछे न रह जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इंडियाएआई मिशन के तहत पिछले साल 'युवा एआई फॉर ऑल' कार्यक्रम शुरू किया था। यह कोर्स पूरी तरह मुफ्त है और ऑनलाइन उपलब्ध है। चलिए जानते हैं कि क्या है यह प्लान और कैसे करें आवदेन।

इस कोर्स का उद्देश्य छात्रों, नौकरीपेशा लोगों, शिक्षकों और AI सीखने में रुचि रखने वाले सभी लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादी जानकारी देना है। यह पहल सरकार के उस लक्ष्य का हिस्सा है, जिसके तहत एक करोड़ नागरिकों को AI की शुरुआती स्किल्स सिखाकर उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है।

युवा एआई फॉर ऑल (YUVA AI for ALL) भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंतर्गत चलने वाला यह कोर्स अंग्रेजी और हिंदी सहित कई अन्य भाषाओं में कराया जाता है। इस कोर्स के अंतर्गत एआई के आधारभूत सिद्धांत, इसके इस्तेमाल और यह कैसे काम करता है, ये सब शामिल हैं। लगभग 4.5 घंटे के इस कोर्स को करने पर आपको सरकारी प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है। इस कोर्स के लिए वेबसाइट mybharat.gov.in देखें।

युवा एआई फॉर ऑल कोर्स में क्या सिखाया जाएगा? यह 4.5 घंटे का ऑनलाइन सेल्फ-पेस्ड (Self-Paced) कोर्स है। यानी आप अपनी सुविधा और समय के अनुसार इसे पूरा कर सकते हैं। कोर्स को 6 आसान मॉड्यूल में बांटा गया है, जिनमें ये विषय शामिल हैं:

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्या है और यह कैसे काम करता है।

पढ़ाई, नौकरी और रचनात्मक कार्यों में AI का उपयोग।

AI टूल्स का सुरक्षित और जिम्मेदारी से इस्तेमाल।

भारत में AI के वास्तविक उपयोग के उदाहरण।

AI से जुड़े नैतिक (Ethical) और जिम्मेदार उपयोग के पहलू।

भविष्य में AI से जुड़ी करियर और नए अवसर।

कौन कर सकता है आवेदन? यह कोर्स उन सभी लोगों के लिए है जो पढ़-लिख सकते हैं और AI सीखना चाहते हैं। इसमें स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र, नौकरीपेशा लोग, बिजनेस करने वाले, गृहिणियां या AI में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है।

छात्रों और नौकरी करने वालों के लिए यह कोर्स क्यों जरूरी है? भारत में पढ़ाई और नौकरी दोनों में AI स्किल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। कई स्कूल बोर्ड, कंपनियां और मीडिया संस्थान अपने पाठ्यक्रम और नौकरी की भूमिकाओं में AI को शामिल कर चुके हैं। कक्षा 11-12 के छात्रों, कॉलेज में प्रवेश की तैयारी कर रहे युवाओं और नए ग्रेजुएट्स के लिए AI की बुनियादी जानकारी अब डिजिटल साक्षरता जितनी महत्वपूर्ण होती जा रही है।

कोर्स पूरा करने पर मिलेगा सरकारी सर्टिफिकेट जो लोग कोर्स और सभी जरूरी टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा करेंगे, उन्हें भारत सरकार की ओर से आधिकारिक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यह सर्टिफिकेट छात्रों के रिज्यूमे और नौकरीपेशा लोगों की प्रोफाइल को मजबूत बनाने में मददगार हो सकता है। यह कोर्स FutureSkills Prime, iGOT Karmayogi और सरकार से जुड़े अन्य ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

फ्री AI कोर्स के लिए ऐसे करें आवेदन FutureSkills Prime पर YUVA AI for ALL कोर्स के पेज पर जाएं।

'Enroll' या 'Start Learning' पर क्लिक करें।

अपनी ईमेल आईडी या उपलब्ध लॉगिन विकल्प से नया अकाउंट बनाएं या साइन इन करें।

यदि कहा जाए, तो अपना नाम, शिक्षा और पेशे जैसी सामान्य जानकारी भरें।

रजिस्ट्रेशन पूरा होते ही आप 4.5 घंटे का ऑनलाइन कोर्स शुरू कर सकते हैं।