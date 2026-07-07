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4 साल की ग्रेजुएशन वाले छात्रों के लिए खुशखबरी, प्रमोशन के लिए 7.5 CGPA की बाध्यता खत्म

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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बिहरा में अब 7.5 सीजीपीए वालों को ऑनर्स विथ रिसर्च का विकल्प मिलेगा। संशोधित अध्यादेश को लोकभवन की स्वीकृति मिली। कम सीजीपीए वालों को ऑनर्स की डिग्री प्रदान की जाएगी।

4 साल की ग्रेजुएशन वाले छात्रों के लिए खुशखबरी, प्रमोशन के लिए 7.5 CGPA की बाध्यता खत्म

बिहार के स्नातक छात्रों के चौथे वर्ष में प्रमोशन के लिए 7.5 सीजीपीए की बाध्यता खत्म कर दी गयी है। चार वर्षीय स्नातक डिग्री कोर्स के तीसरे वर्ष को पूरा करने वाले सभी छात्र-छात्राओं को चौथे वर्ष में प्रवेश मिलेगा। सूबे के विश्वविद्यालयों में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के चौथे वर्ष में प्रवेश को लेकर असमंजस की स्थिति खत्म हो गयी है। बिहार लोक भवन ने संबंधित अध्यादेश में संशोधन कर स्पष्ट किया कि छह सेमेस्टर पूरा करने वाले सभी को 7वें सेमेस्टर में प्रवेश मिलेगा। बिहार लोक भवन ने चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेश में संशोधन कर स्पष्ट कर दिया है कि छह सेमेस्टर पूरा करने वाले सभी छात्र-छात्राओं को सातवें सेमेस्टर अर्थात चौथे वर्ष में प्रवेश मिलेगा।

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संशोधित अध्यादेश को राज्यपाल की स्वीकृति मिली

अब किसी भी विद्यार्थी को केवल कम सीजीपीए के आधार पर चौथे वर्ष में जाने से नहीं रोका जायेगा। राज्यपाल के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि संशोधित अध्यादेश को राज्यपाल की स्वीकृति मिल चुकी है। अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जल्द ही सभी विश्वविद्यालयों को इसके अनुरूप कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। पिछले दिनों छात्रों में भ्रम था कि जिन विद्यार्थियों का छह सेमेस्टर के बाद 7.5 से कम सीजीपीए होगा, उन्हें केवल तीन वर्षीय स्नातक डिग्री देकर पढ़ाई समाप्त करनी होगी और वे चौथे वर्ष में प्रवेश नहीं ले सकेंगे। कई छात्र संगठनों ने प्रदर्शन भी किया था। लोक भवन ने अब कहा है कि सभी छात्र चौथे वर्ष में प्रवेश के पात्र होंगे।

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ऑनर्स विद रिसर्च की उपाधि मिलेगी

नयी व्यवस्था के तहत छठे सेमेस्टर में 7.5 या उससे अधिक सीजीपीए प्राप्त करने वाले छात्र आठवें सेमेस्टर में रिसर्च का विकल्प चुन सकेंगे। उन्हें ऑनर्स विथ रिसर्च की उपाधि प्रदान की जाएगी। 7.5 से कम सीजीपीए वाले छात्र भी चौथे वर्ष की पढ़ाई पूरी करेंगे, लेकिन वे आठवें सेमेस्टर में तय तीन पाठ्यक्रम अर्थात चार क्रेडिट का अध्ययन करेंगे। उन्हें सामान्य ऑनर्स डिग्री प्रदान की जाएगी।

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तीन वर्ष बाद पढ़ाई छोड़ने का भी रहेगा विकल्प

नयी व्यवस्था के तहत ऐसे छात्र जो तीन वर्ष बाद ही स्नातक पाठ्यक्रम समाप्त करना चाहते हैं, वे सातवें सेमेस्टर में नामांकन नहीं लेकर कॉलेज से विश्वविद्यालय में आवेदन कर निर्धारित शुल्क जमा कर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। ऑनर्स डिग्री के लिए पांचवें सेमेस्टर में इंटर्नशिप अनिवार्य होगी। छठे सेमेस्टर का परिणाम घोषित होने के बाद ही सातवें सेमेस्टर में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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