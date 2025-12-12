IIT धनबाद के चार छात्रों को 80 लाख का पे पैकेज, 11 दिनों में 350 से अधिक का कैंपस प्लेसमेंट

संक्षेप: आईआईटी धनबाद के वर्ष 2026 बैच के छात्र-छात्राओं की बल्ले-बल्ले है। देशी-विदेशी कंपनियां मेधावी छात्र-छात्राओं को भारी भरकम पे पैकेज पर लपक रही हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के चार छात्रों को 80-80 लाख रुपए का पे पैकेज मिला है।

आईआईटी धनबाद के वर्ष 2026 बैच के छात्र-छात्राओं की बल्ले-बल्ले है। देशी-विदेशी कंपनियां मेधावी छात्र-छात्राओं को भारी भरकम पे पैकेज पर लपक रही हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के चार छात्रों को 80-80 लाख रुपए का पे पैकेज मिला है। इन छात्रों का नाम गोपनीय रखा गया है। कई छात्रों को 50 लाख रुपए से अधिक का पे पैकेज मिला है। भारी भरकम पे पैकेज मिलने पर छात्र-छात्राओं में जश्न का माहौल है। आनेवाले दिनों में यह पैकेज और बढ़ने की संभावना है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बताते चलें कि एक दिसंबर से देश के सभी 23 आईआईटी में विधिवत रूप से कैंपस प्लेसमेंट शुरू हुआ है। पिछले 11 दिनों में आईआईटी के 350 से अधिक छात्र-छात्राओं को कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से जॉब ऑफर की गई है। वहीं 200 से अधिक छात्र-छात्राओं को पहले ही पीपीओ (प्री प्लेसमेंट ऑफर) मिला था। ऐसे में प्लेसमेंट पाने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या 550 से अधिक से पहुंच गई है। जल्द ही यह संख्या 600 को पहुंच जाएगी। आईआईटी का करियर डेवलपमेंट सेंटर (सीडीसी) इससे काफी उत्साहित है। कई नामी-गिरामी कंपनियों का कैंपस प्लेसमेंट अभी होना है। वर्ष 2025 में आईआईटी के छात्र सौरव शक्ति को सर्वाधिक 1.22 करोड़ सलाना पे पैकेज मिला था। संस्थान को उम्मीद है कि इस बार भी छात्र-छात्राओं को बेहतर पे पैकेज मिलेगा।