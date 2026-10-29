एफएमएस दिल्ली में MBA 2027 के लिए आवेदन शुरू, कैट स्कोर पर मिलेगा दाखिला, 25 नवंबर तक करें आवेदन

दो साल के फुल टाइम MBA प्रोग्राम में एडमिशन लेने के इच्छुक उम्मीदवार 25 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन कैट 2026 के स्कोर, शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

एफएमएस दिल्ली में एबीएस के लिए आवेदन शुरू

दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (FMS) में देश के सबसे टॉप संस्थानों में गिना जाता है। अगर आप एमबीए की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इस संस्थान में MBA 2027-2029 बैच के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। दो साल के फुल टाइम MBA प्रोग्राम में एडमिशन लेने के इच्छुक उम्मीदवार 25 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन कैट 2026 के स्कोर, शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

कौन कर सकता है आवेदन? FMS दिल्ली के MBA प्रोग्राम के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 12वीं के बाद कम से कम तीन साल की अवधि वाली बैचलर डिग्री होनी चाहिए।

ग्रेजुएशन में न्यूनतम अंकों की शर्त कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग है। सामान्य वर्ग: कम से कम 50 प्रतिशत अंक या इसके बराबर CGPA।

SC/ST वर्ग: क्वालिफाइंग डिग्री में पास होना जरूरी है।

OBC और PwBD वर्ग: कम से कम 45 प्रतिशत अंक।

ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में पढ़ने वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें यूनिवर्सिटी के नियमों के अनुसार तय समय सीमा के भीतर जरूरी अंक हासिल करने होंगे।

कैट 2026 स्कोर से होगा चयन FMS दिल्ली में MBA एडमिशन के लिए उम्मीदवारों को CAT 2026 के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्टिंग के दौरान CAT के तीन सेक्शन को अलग-अलग वेटेज दिया जाएगा।

VARC (वर्बल एबिलीट एंड रीडिंग कॉमप्रेहेंशन): 40 प्रतिशत

DILR (डेटा इंटरप्रेटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग): 30 प्रतिशत

QA (क्वांटिटेवि एबिलीटी): 30 प्रतिशत

इन तीनों सेक्शन के निर्धारित वेटेज के आधार पर उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले चरणों के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

SOP, एक्सटेम्पोर और इंटरव्यू भी जरूरी CAT स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल होना होगा। इसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पज (SOP), एक्सटेम्पोर और पर्सनल इंटरव्यू शामिल हैं। इन चरणों में उम्मीदवारों की सोच, विचार व्यक्त करने की क्षमता और अन्य संबंधित पहलुओं का मूल्यांकन किया जाएगा। अंतिम चयन संस्थान के निर्धारित एडमिशन नियमों के अनुसार होगा।

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कैट 2026 एडमिट कार्ड 4 नवंबर को कैट 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। उम्मीदवारों को अब एडमिट कार्ड का इंतजार है। CAT 2026 का एडमिट कार्ड 4 नवंबर 2026 को जारी होने वाला है। परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर अपडेट चेक कर सकते हैं।