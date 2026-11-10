एफएमजीई अक्टूबर 2026 रिजल्ट का इंतजार, natboard.edu.in पर मिलेगा पीडीएफ
विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर लौटे भारतीय छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है। NBEMS द्वारा FMGE अक्टूबर 2026 परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही natboard.edu.in पर जारी किया जाएगा।
विदेशों से डॉक्टरी (MBBS) की डिग्री हासिल कर भारत में प्रैक्टिस करने का सपना देख रहे हजारों भारतीय मेडिकल ग्रेजुएट्स का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) कीओर से आयोजित फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (FMGE) अक्टूबर 2026 सेशन का रिजल्ट बहुत जल्द घोषित किया जाएगा।
NBEMS की आधिकारिक नोटिस के अनुसार, इस परीक्षा का रिजल्ट 30 नवंबर 2026 तक जारी कर दिया जाएगा। जो उम्मीदवार 31 अक्टूबर 2026 को आयोजित हुई इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना स्कोरकार्ड और रिजल्ट स्टेटस आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर चेक कर सकेंगे।
ऑनलाइन पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में जारी होगा रिजल्ट
एनबीईएमएस द्वारा एफएमजीई परीक्षा का रिजल्ट किसी पर्सनल मार्कशीट के बजाय ऑनलाइन पीडीएफ (PDF) लिस्ट के रूप में जारी किया जाएगा। इस रिजल्ट पीडीएफ में सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर, उनके द्वारा प्राप्त कुल अंक और पास/फेल का स्टेटस दिया गया होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट घोषित होने के बाद वेबसाइट पर एक्टिव होने वाले डायरेक्ट लिंक से पीडीएफ को डाउनलोड करें और अपना रोल नंबर सर्च करें।
स्टेप-बाय-स्टेप: कैसे चेक करें FMGE Result 2026?
रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए बेहद आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोर चेक कर सकते हैं-
- सबसे पहले NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं।
2. होमपेज पर बने 'Examinations' टैब में जाकर "FMGE" सेक्शन पर क्लिक करें।
3. वहां उपलब्ध "FMGE October 2026 Result" वाले लिंक पर क्लिक करें।
4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट की एक पीडीएफ (PDF) फाइल खुल जाएगी।
5. पीडीएफ फाइल में 'Search' (Ctrl+F) का उपयोग करके अपना रोल नंबर खोजें।
6. अपने पास या फेल होने का स्टेटस चेक करें और भविष्य के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
परीक्षा पास करने के बाद क्या होगी अगली प्रक्रिया?
एफएमजीई (FMGE) परीक्षा केवल एक पात्रता परीक्षा है जिसे भारत में मेडिकल प्रैक्टिस का लाइसेंस पाने के लिए पास करना अनिवार्य होता है। इस परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही सफल घोषित किया जाता है।
परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के बाद, अभ्यर्थियों को भारत में डॉक्टर के रूप में काम करने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) या संबंधित स्टेट मेडिकल काउंसिल के तहत प्रोविजनल या स्थायी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा। मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होने के बाद ही ये डॉक्टर्स भारत के किसी भी अस्पताल या क्लिनिक में अपनी सेवाएं दे सकेंगे।
लेखक के बारे मेंPrachi
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