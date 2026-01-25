FMGE January 2026 Result: एफएमजीई जनवरी 2026 रिजल्ट का इंतजार, यहां से डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड

संक्षेप: FMGE Result January 2026: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) की ओर से जल्द ही फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (FMGE) जनवरी 2026 सत्र के नतीजे घोषित किए जा सकते हैं।

FMGE January 2026 Result: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) की ओर से जल्द ही फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (FMGE) जनवरी 2026 सत्र के नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। वे सभी उम्मीदवार जो इस महत्वपूर्ण परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in और nbe.edu.in पर देख सकेंगे।

परीक्षा का महत्व एफएमजीई (FMGE) परीक्षा उन भारतीय नागरिकों और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया (OCI) के लिए अनिवार्य है, जिन्होंने विदेश से अपनी मेडिकल की डिग्री (MBBS) प्राप्त की है और वे भारत में मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए इस परीक्षा को पास करना एक अनिवार्य मानक है।

पासिंग मार्क्स NBEMS परीक्षा के कुछ दिनों बाद ही परिणाम घोषित करने की परंपरा का पालन करता है। रिजल्ट के साथ ही व्यक्तिगत स्कोरकार्ड भी जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उन्हें कुल अंकों का कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है। परिणाम केवल ऑनलाइन माध्यम से ही उपलब्ध होंगे और किसी भी अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से डाक के जरिए रिजल्ट नहीं भेजा जाएगा।

रिजल्ट कैसे चेक करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड) सबसे पहले NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं। 2. होमपेज पर 'Examinations' टैब के तहत 'FMGE' लिंक पर क्लिक करें।

3. अब 'FMGE January 2026 Result' वाले नोटिफिकेशन लिंक को चुनें।

4. एक नई पीडीएफ फाइल खुलेगी जिसमें सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर और उनके अंक दिए होंगे।

5. अपना रोल नंबर खोजने के लिए 'Ctrl+F' का उपयोग करें।

6. भविष्य के लिए अपने स्कोरकार्ड को डाउनलोड करें और इसका प्रिंटआउट निकाल लें।

वेरिफिकेशन की प्रक्रिया रिजल्ट घोषित होने के बाद, सफल उम्मीदवारों को एनबीईएमएस द्वारा निर्धारित केंद्रों पर अपने ओरिजनल डॉक्यूमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना होगा। इसके बाद ही उन्हें पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।