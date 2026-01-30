FMGE Result : भारत में डॉक्टरी का लाइसेंस पाने की परीक्षा एफएमजीई का रिजल्ट जारी, 76 फीसदी फेल

संक्षेप: FMGE January 2026 Result declared : नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (एनबीई) ने एफएमजीई यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन जनवरी 2026 सत्र का रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 23.77 फीसदी अभ्यर्थी ही पास हो सके हैं।

FMGE January 2026 Result declared : नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (एनबीई) ने एफएमजीई यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन जनवरी 2026 सत्र का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी natboard.edu.in पर जाकर या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर परीक्षा का परिणाम चेक कर सकते हैं। परीक्षा में कुल 23.77 फीसदी अभ्यर्थी ही पास हो सके हैं। जनवरी 2026 सत्र की एफएमजीई परीक्षा का आयोजन 17 जनवरी 2026 को कराया गया था। छात्र 6 फरवरी से एफएमजीई जनवरी 2026 के स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। आपको बता दें कि विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करके अगर भारत में डॉक्टरी करनी है, तो इसके लिए एफएमजीई परीक्षा पास करनी होती है।

एफएमजीई परीक्षा में कुल 43,933 उम्मीदवार शामिल हुए। इनमें से 10,264 उम्मीदवार पास हुए, जबकि 32,604 उम्मीदवार फेल हो गए। इसके अलावा, 1,061 उम्मीदवार अनुपस्थित थे। चार उम्मीदवारों का रिजल्ट रोका गया है। एफएमजीई पास करने वाले उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट कब से मिलेगा, इसकी तारीखों का ऐलान एनबीईएमएस द्वारा बाद में किया जाएगा।

एक प्रश्न में गलती मिली, एक के थे दो सही उत्तर एफएमजीई दिसंबर 2025 के आयोजन के बाद एफ़एमजीई दिसंबर 2025 के प्रश्नपत्र में पूछे गए प्रत्येक प्रश्न की संबंधित विशेषज्ञता क्षेत्र के संकाय सदस्यों द्वारा समीक्षा की गई ताकि प्रश्नों और उत्तर कुंजियों की तकनीकी शुद्धता की पुन: जांच की जा सके। एक प्रश्न तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण पाया गया है और परीक्षा में उपस्थित सभी उम्मीदवारों को अंक दिए गए हैं। एक प्रश्न के दो सही उत्तर हैं और सही उत्तरों में से किसी एक को चुनने वाले उम्मीदवारों को अंक दिए गए हैं।

कितने होते हैं एफएमजीई पासिंग मार्क्स एफएमजीई परीक्षा पास करने के लिए, उम्मीदवारों को 300 में से कम से कम 150 अंक लाने होते हैं।

एफएमजीई रिजल्ट कैसे चेक करें? 1. सबसे पहले NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Examinations' टैब के तहत 'FMGE' लिंक पर क्लिक करें।

3. अब 'FMGE January 2026 Result' वाले नोटिफिकेशन लिंक को चुनें।

4. एक नई पीडीएफ फाइल खुलेगी जिसमें सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर और उनके अंक दिए होंगे।

5. अपना रोल नंबर खोजने के लिए 'Ctrl+F' का उपयोग करें।

6. भविष्य के लिए अपने स्कोरकार्ड को डाउनलोड करें और इसका प्रिंटआउट निकाल लें।

FMGE जून 2026 परीक्षा की तारीख घोषित FMGE जून 2026 परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। परीक्षा 28 जून, 2026 को होगी। परीक्षा दो शिफ्ट में होगी। शिफ्ट 1 सुबह 9 बजे से 11:30 बजे के बीच होगी, जबकि शिफ्ट 2 दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे के बीच होगी।