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FMGE June Result 2026 OUT, Link: एफएमजीई जून 2026 रिजल्ट natboard.edu.in पर जारी, डाउनलोड लिंक

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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FMGE June Results 2026 link: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस (NBEMS) की ओर से आज 7 जुलाई 2026 को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (FMGE), जून 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है।

FMGE June Result 2026 OUT, Link: एफएमजीई जून 2026 रिजल्ट natboard.edu.in पर जारी, डाउनलोड लिंक

NBEMS FMGE June 2026 Result direct link: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन यानी एफएमजीई (FMGE June 2026) जून सेशन का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल हुए सभी अभ्यर्थी बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल natboard.edu.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अपना रिजल्ट और प्राप्त अंक देख सकते हैं।

FMGE June 2026 Results Direct Link

28 जून को हुई थी परीक्षा; डिजिटल साइन वाली PDF की मिलेगी मान्यता

एफएमजीई जून 2026 की परीक्षा का आयोजन 28 जून 2026 को देश के विभिन्न निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। एनबीईएमएस ने छात्रों की सहूलियत के लिए नतीजों को एक ‘डिजिटल साइन’ वाली पीडीएफ के रूप में अपलोड किया है। बोर्ड ने कड़े लहजे में साफ किया है कि यह परिणाम केवल तभी प्रामाणिक और मान्य माना जाएगा जब इस पीडीएफ पर एनबीईएमएस के अधिकृत अधिकारी के वैलिड डिजिटल हस्ताक्षर मौजूद होंगे।

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16 जुलाई से डाउनलोड होंगे पर्सनल स्कोरकार्ड

परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद, अब उम्मीदवार अपने व्यक्तिगत स्कोरकार्ड का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार 16 जुलाई 2026 या उसके बाद से वेबसाइट पर जाकर अपने स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। यह स्कोरकार्ड पोर्टल पर जारी होने की तारीख से केवल छह महीने तक ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहेगा। छह महीने की यह समयसीमा समाप्त होने के बाद किसी भी उम्मीदवार के अनुरोध पर दोबारा स्कोरकार्ड जारी नहीं किया जाएगा। इसलिए छात्र इसे समय पर डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें।

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गड़बड़ प्रश्नों के लिए मिले पूरे अंक; 20 छात्रों का रिजल्ट रोका गया

एनबीईएमएस ने परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया था। परीक्षा समाप्त होने के बाद, संबंधित विभागों के विशेषज्ञ फैकल्टी सदस्यों द्वारा हर एक प्रश्न की बारीकी से समीक्षा की गई। इस जांच में जो भी प्रश्न तकनीकी रूप से गलत पाए गए, उनके लिए परीक्षा में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को पूरे अंक दिए गए हैं। इसके अलावा, जिन प्रश्नों के दो सही विकल्प थे, उनमें से किसी भी एक सही विकल्प को चुनने वाले छात्रों को पूरे अंक दिए गए हैं। बोर्ड ने यह भी बताया कि तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से 20 अभ्यर्थियों का परिणाम फिलहाल रोक दिया गया है।

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FMGE Result 2026: एफएमजीई जून रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए “Public Notice” सेक्शन में जाना होगा।

3. इसके बाद आपको Result of Foreign Medical Graduate Examination (FMGE) - June 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एफएमजीई जून रिजल्ट 2026 पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।

5. अब आप रिजल्ट पीडीएफ फाइल में अपना नाम और रोल नंबर (Ctrl+F) की प्रेस करके चेक कर सकते हैं।

6. इसके बाद आप एफएमजीई जून रिजल्ट 2026 पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए।

7. इसके बाद आप, भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

Prachi

लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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