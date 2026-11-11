भारत में डॉक्टरी का लाइसेंस पाने की परीक्षा एफएमजीई का रिजल्ट जारी, 77 फीसदी MBBS फेल
FMGE October 2026 Result : नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (एनबीई) ने एफएमजीई यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन अक्टूबर 2026 सत्र का रिजल्ट जारी कर दिया है। करीब 23 फीसदी अभ्यर्थी ही पास हो सके हैं।
FMGE October 2026 Result : नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (FMGE) अक्टूबर 2026 सेशन का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी अपना परिणाम NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करके अगर भारत में डॉक्टरी करनी है, तो इसके लिए एफएमजीई परीक्षा पास करनी होती है। एनबीई के आंकड़ों के अनुसार एफएमजीई अक्टूबर परीक्षा में शामिल हुए 9354 उम्मीदवारों में से केवल 2843 पास हुए जबकि 31539 उम्मीदवार फेल हो गए। इस तरह परीक्षा का पास प्रतिशत 22.86 फीसदी रही रहा। यानी हर 5 में से करीब 4 डॉक्टर इस पात्रता परीक्षा में असफल हो गए।
FMGE अक्टूबर 2026 परीक्षा में कुल 42113 उम्मीदवार शामिल हुए। 1190 उम्मीदवार परीक्षा में अनुपस्थित रहे और 30 उम्मीदवारों का रिजल्ट रोक दिया गया। परीक्षा का पास प्रतिशत 22.86 फीसदी रहा। करीब 77 फीसदी उम्मीदवार परीक्षा पास नहीं कर पाए।
एफएमजीई रिजल्ट कैसे चेक करें?
1. सबसे पहले NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Examinations' टैब के तहत 'FMGE' लिंक पर क्लिक करें।
3. अब 'FMGE October 2026 Result' वाले नोटिफिकेशन लिंक को चुनें।
4. एक नई पीडीएफ फाइल खुलेगी जिसमें सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर और उनके अंक दिए होंगे।
5. अपना रोल नंबर खोजने के लिए 'Ctrl+F' का उपयोग करें।
6. भविष्य के लिए अपने स्कोरकार्ड को डाउनलोड करें और इसका प्रिंटआउट निकाल लें।
कितने होते हैं एफएमजीई पासिंग मार्क्स
एफएमजीई परीक्षा पास करने के लिए, उम्मीदवारों को 300 में से कम से कम 150 अंक लाने होते हैं।
स्कोर कार्ड कब जारी होगा
एफएमजीई अक्टूबर 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवार व्यक्तिगत स्कोर कार्ड एनबीईएमएस की वेबसाइट https://natboard.edu.in से 20 नवंबर 2026 को या उसके बाद डाउनलोड कर सकते हैं। स्कोर कार्ड जारी होने की तारीख से सिर्फ 6 महीने की अवधि के लिए ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहेगा। इस अवधि के बाद स्कोर कार्ड देने के अनुरोध तुरंत खारिज कर दिए जाएंगे, क्योंकि स्कोर कार्ड जारी होने की तारीख से 6 महीने की अवधि के बाद स्कोर कार्ड एनबीईएमएस वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं रहेंगे। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य में संदर्भ के लिए स्कोर कार्ड को सुरक्षित रखें।
एमबीबीएसएमबीबीएस
10 साल के भीतर देना होता है एफएमजीई
नेशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) के नियम के मुताबिक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए एफएमजीई/नेक्स्ट परीक्षा उनके कोर्स होने के 10 साल के भीतर देना अनिवार्य है। विदेश से अगर किसी ने एमबीबीएस किया है और वह भारत में डॉक्टरी का लाइसेंस चाहता है तो उसे अपनी एमबीबीएस डिग्री पूरे होने के बाद 10 सालों के भीतर एफएमजीई/नेक्स्ट परीक्षा में बैठना ही होगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
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तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
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यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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