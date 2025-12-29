NBEMS FMGE December 2025: FMGE दिसंबर 2025 फाइनल करेक्शन विंडो खुली, अपनी फोटो और सिग्नेचर सुधारने का आखिरी मौका

संक्षेप: NBEMS FMGE December 2025: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने FMGE दिसंबर 2025 सत्र के आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए natboard.edu.in पर आज, 29 दिसंबर 2025 से फाइनल एडिट विंडो एक्टिव कर दी है।

Dec 29, 2025 02:24 pm IST

NBEMS FMGE December 2025 Correction Window: चिकित्सा क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने FMGE दिसंबर 2025 सत्र के आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया है। आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर आज, 29 दिसंबर 2025 से फाइनल एडिट विंडो एक्टिव कर दी गई है। यह उन उम्मीदवारों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिनके द्वारा अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट या इमेज में कोई गलती रह गई थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सुधार के लिए केवल 3 दिन का समय उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि यह सुधार की सुविधा केवल सीमित समय के लिए उपलब्ध है।

एडिट विंडो शुरू होने की तिथि: 29 दिसंबर 2025

अंतिम तिथि: 31 दिसंबर 2025 (रात 11:55 बजे तक)

अधूरी जानकारी के डॉक्यूमेंट जमा करने की अंतिम तिथि: 2 जनवरी 2026

आप किन चीजों में सुधार कर सकते हैं? इस अंतिम चरण में उम्मीदवार केवल चुनिंदा फील्ड्स में ही बदलाव कर पाएंगे। एनबीईएमएस के अनुसार, इस विंडो के दौरान केवल इन इमेज को ही फिर से अपलोड या ठीक किया जा सकता है-

1. फोटोग्राफ

2. सिग्नेचर

3. अंगूठे का निशान

ध्यान दें: नाम, राष्ट्रीयता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और परीक्षा शहर (टेस्ट सिटी) जैसी डिटेल्स में अब कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।

सुधार न करने पर क्या होगा? एनबीईएमएस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी उम्मीदवार की फोटो, सिग्नेचर या अंगूठे का निशान निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता है, तो उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके तुरंत अपना एप्लीकेशन स्टेट्स चेक करें।

परीक्षा का पूरा शेड्यूल 1. एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि: 14 जनवरी 2026

2. परीक्षा की तिथि: 17 जनवरी 2026

3. रिजल्ट घोषित होने की संभावित तिथि: 17 फरवरी 2026

आवेदन में सुधार कैसे करें? 1. एनबीईएमएस की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'FMGE' लिंक पर क्लिक करें और 'दिसंबर 2025' सत्र का चयन करें।

3. अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें।

4. 'Final Edit Window' के ऑप्शन पर जाकर गलत इमेज को सुधारें।