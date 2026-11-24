विदेश से MBBS करके आए डॉक्टरों की जांच में सख्ती, FMGE पास करने वालों नाम और अंक बताने होंगे
सीआईसी ने जून 2025 की फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (एफएमजीई) पास करने वाले उम्मीदवारों के नाम और अंक सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है।
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने जून 2025 की फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (एफएमजीई) पास करने वाले उम्मीदवारों के नाम और अंक सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। आयोग ने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) को हर साल सफल उम्मीदवारों के नाम और अंक जारी करने की सलाह भी दी है। इसका मकसद परीक्षा और मेडिकल लाइसेंस देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। सूचना आयुक्त जया वर्मा सिन्हा ने एनबीईएमएस को निर्देश दिया कि वह तीन सप्ताह के भीतर आवेदक को परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों के नाम और अंक उपलब्ध कराए।
क्यों होती है एफएमजीई परीक्षा
विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करके अगर भारत में डॉक्टरी करनी है, तो इसके लिए एफएमजीई परीक्षा पास करनी होती है। यह परीक्षा साल में दो बार NBEMS की ओर से कराई जाती है।
आवेदक हेमंत बाजिया ने आरटीआई के जरिए जून 2025 की एफएमजीई परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों की सूची मांगी थी। एनबीईएमएस ने यह जानकारी देने से इनकार कर दिया था। बोर्ड का कहना था, यह दूसरे लोगों की निजी जानकारी है। परीक्षा के नतीजे और अंक पहले ही रोल नंबर और आवेदन आईडी के आधार पर जारी किए जा चुके हैं। हालांकि, आयोग ने बोर्ड की इस दलील को संतोषजनक नहीं माना। उसने कहा कि यह इनकार सही नहीं लगता। आयोग ने केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को सफल अभ्यर्थियों का मांगा गया विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
कितने होते हैं एफएमजीई पासिंग मार्क्स
एफएमजीई परीक्षा पास करने के लिए, उम्मीदवारों को 300 में से कम से कम 150 अंक लाने होते हैं।
10 साल के भीतर देना होता है एफएमजीई
नेशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) के नियम के मुताबिक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए एफएमजीई/नेक्स्ट परीक्षा उनके कोर्स होने के 10 साल के भीतर देना अनिवार्य है। विदेश से अगर किसी ने एमबीबीएस किया है और वह भारत में डॉक्टरी का लाइसेंस चाहता है तो उसे अपनी एमबीबीएस डिग्री पूरे होने के बाद 10 सालों के भीतर एफएमजीई/नेक्स्ट परीक्षा में बैठना ही होगा।
FMGE सेशन पास परसेंटेज
जून 2021 24.86%
जून 2022 10.91%
जून 2023 10.44%
जून 2024 20.93%
जून 2025 18.62%
जून 2026 12.77%
अक्टूबर 2026 - पास प्रतिशत 22.87 प्रतिशत रहा, जबकि 77.13 प्रतिशत छात्र फेल हुए।
विदेश में MBBS करने वालों की प्रैक्टिस आसान होगी
रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, फिलीपींस और कजाकिस्तान से डॉक्टरी करने वाले भारतीय मेडिकल छात्रों को जल्द ही सख्त नियमों से राहत मिल सकती है। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने विदेशी मेडिकल स्नातकों के लाइसेंस नियमों में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार कर 30 दिन में आपत्तियां मांगी हैं। अभी भारत में प्रैक्टिस के लिए संबंधित देश की मेडिकल नियामक संस्था में रजिस्ट्रेशन के साथ विदेशी नागरिकों के समान वहां डॉक्टरी का लाइसेंस लेना भी जरूरी है। NMC ने इस अतिरिक्त शर्त को हटाने का प्रस्ताव दिया है
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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