Success Story: पिता का अधूरा सपना किया पूरा; परेड में छलके पिता के आंसू, वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनीं निधि अग्रवाल
Nidhi Agarwal Success Story: हैदराबाद की निधि अग्रवाल ने भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनकर अपने पिता का अधूरा सपना पूरा किया है। उन्होंने सेना की तीनों शाखाओं में टॉप रैंक हासिल कर इतिहास रचा है।
Flying Officer Nidhi Agarwal Success Story: सफलता की उड़ान जब कड़ी मेहनत और परिवार के सपनों के पंखों से भरी जाती है, तो इतिहास बनना तय होता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है हैदराबाद की जांबाज बेटी निधि अग्रवाल ने, जिन्होंने भारतीय वायुसेना (IAF) में फ्लाइंग ऑफिसर बनकर न केवल अपने परिवार का सिर गर्व से ऊंचा किया है, बल्कि देश के लाखों युवाओं, खासकर लड़कियों के लिए प्रेरणा की एक नई मिसाल पेश की है। एयर फोर्स एकेडमी में आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड (CGP) के दौरान जैसे ही निधि के कंधों पर ऑफिसर के सितारे सजे, वहां मौजूद उनके माता-पिता की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े।
पिता का था सपना, बेटियों ने हकीकत में बदला
यह कामयाबी सिर्फ एक नौकरी पाना भर नहीं है, बल्कि एक पिता के उस अधूरे सपने की मुकम्मल दास्तां है जिसे वे अपने छात्र जीवन से संजोए हुए थे। निधि के पिता सुधीर कुमार अग्रवाल ने भावुक होते हुए बताया कि वे खुद कभी भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों के कारण उनका यह सपना अधूरा रह गया। आज उनकी बेटियों ने उनके इस अरमान को हकीकत में बदल दिया है। जहां उनकी एक बेटी कोमल ने एनसीसी (NCC) के जरिए बेहतरीन प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी बेटी निधि ने सीधे भारतीय सेना में क्लास-वन अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया।
तीनों सेनाओं से आया था बुलावा, निधि ने चुनी वायुसेना
निधि अग्रवाल की यह सफलता इसलिए भी बेहद अनोखी और खास है क्योंकि उन्होंने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज (CDS) रूट के जरिए भारतीय रक्षा बलों की तीनों शाखाओं में शानदार मेरिट पोजीशन हासिल की थी। निधि को इंडियन आर्मी की मेरिट लिस्ट में ऑल इंडिया रैंक 28, इंडियन नेवी में ऑल इंडिया रैंक 9 और इंडियन एयरफोर्स की चयन प्रक्रिया में ऐतिहासिक ऑल इंडिया रैंक 6 हासिल हुई थी। सेना के तीनों अंगों से चयन और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (SSB) से रिकमेंडेशन मिलने के बाद निधि के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन नीले आसमान को फतह करने की चाहत में उन्होंने भारतीय वायुसेना को अपना करियर चुना।
कड़ी ट्रेनिंग के बाद परेड ग्राउंड पर चमकीं निधि
एयर फोर्स एकेडमी, डुंडिगल में अपनी बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद निधि स्प्रिंग टर्म 2026 के पासिंग आउट बैच का हिस्सा बनीं। परेड ग्राउंड पर उनकी कदमताल और अनुशासन ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। सुधीर कुमार अग्रवाल ने गर्व से कहा कि निधि की इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार को बल्कि उनके पूरे समाज और देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने अपनी बेटियों के इस सफर में पूरे परिवार के अटूट सहयोग को सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बताया।
रक्षा क्षेत्र की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बड़ा सबक
निधि अग्रवाल का सफर यह साबित करता है कि आज की महिला न केवल कठिन रक्षा परीक्षाओं में प्रवेश कर रही हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर की मेरिट लिस्ट में टॉप स्थान भी हासिल कर रही हैं। एनडीए (NDA), सीडीएस (CDS) और एएफसीएटी (AFCAT) जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए निधि की कहानी एक गाइडिंग लाइट की तरह है। उनकी यह कामयाबी सिखाती है कि अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटिजी, एकाग्रता और खुद पर अटूट भरोसा हो, तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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