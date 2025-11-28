यूपी के मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के आरोप में MBBS के 5 छात्र सस्पेंड
यूपी में फिरोजाबाद के स्वायत्तशासी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के आरोप में एमबीबीएस के पांच छात्रों को एक माह के लिए निलंबित कर दिया गया है। एंटी रैगिंग समिति ने जांच में पांचों को दोषी पाया था। जांच में आरोपी छात्रों के बयान लेने के साथ सुरक्षा गार्ड एवं छात्रावास के कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई। इस दौरान छात्र न कॉलेज आएंगे न छात्रावास में रह पाएंगे। बस परीक्षा देने आ सकते हैं।
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय परिसर के छात्रावास में शिकायत मिली कि यहां कुछ सीनियर छात्र जूनियर छात्रों की रैगिंग कर रहे थे। शिकायत में जिन छात्रों के नाम थे, उनसे एंटी रैगिंग समिति ने बयान लिए। साथ में समिति ने सुरक्षा गार्ड एवं छात्रावास कर्मचारियों से भी पूछताछ करते हुए लिखित बयान लिए। जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर समिति ने पांचों छात्रों को रैगिंग, गाली-गलौज करने, अभद्र व्यवहार एवं कर्मचारियों को धमकाने का भी दोषी माना।
इन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई
एंटी रैगिंग समिति की रिपोर्ट पर प्राचार्य योगेश गोयल ने रैगिंग के मामले में सत्र 2024 के प्रयांशु जायसवाल, रितिक तिवारी, उज्ज्वल त्यागी एवं शिवा चौधरी तथा सत्र 2023 में रितेश मित्तल के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक माह के लिए महाविद्यालय परिसर, बालक छात्रावास एवं कक्षाओं से निष्कासित कर दिया है।