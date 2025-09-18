पहले UPSC क्रैक कर IAS बनीं और अब KBC में 25 लाख जीते, आंखों से ना देख पाने वाली बेटी की कहानी

दृष्टिहीनता को कमजोरी समझने वालों के लिए वसंत विहार एसडीएम के पद पर कार्यरत आयुषी डबास एक मिसाल हैं। बचपन से दृष्टिबाधित होने के बावजूद आयुषी ज्ञान की रोशनी से वर्ष 2022 में यूपीएससी परीक्षा पास कर आईएएस अधिकारी बनीं और अब कौन बनेगा करोड़पति ( KBC - Kaun Banega Crorepati ) यूपीएससी आईएएस, यूपीएससी, आईएएस, केबीसी, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, दिल्ली एसडीएम, दिल्ली एसडीएम आयुषी, दिल्ली आईएएस आयुषी, आयुषी डबास ) में 25 लाख रुपये जीते। बचपन में तमाम मुश्किलों से जूझने वालीं रानी खेड़ा निवासी आयुषी ने 12वीं कक्षा के बाद नगर निगम स्कूल में संविदा पर पढ़ाना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की जिसमें तीनों वर्ष वह प्रथम रहीं। आयुषी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एनसीवेब से पढ़ीं। वर्ष 2012 में ही उन्होंने दिल्ली सरकार के स्कूल में शिक्षक की नौकरी हासिल कर ली। उन्होंने इग्नू से इतिहास में एमए किया। 2019 में वह डीएसएसएसबी के माध्यम से परीक्षा देकर इतिहास की लेक्चरार बनीं। वर्ष 2015 में ही उन्होंने आईएएस की तैयारी शुरू कर दी थी। चौथे प्रयास में उन्होंने यूपीएससी में 48वीं रैंक हासिल की, जो इससे पहले किसी दृष्टिहीन परीक्षार्थी को नहीं मिली थी।