सिर्फ सीए नहीं, फाइनेंस की दुनिया में खुल गए कमाई के कई दरवाजे; क्या बता रहे एक्सपर्ट
सीए के अलावा सीएस सीएमए सीएफपी सीएफए और एसीसीए जैसे कोर्स फाइनेंस में शानदार करियर दे रहे हैं। अपने करियर को कैसे एक नई ऊंचाई दी जाए, आइए जानते हैं।
भारत में अब 2117 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर चल रहे हैं। इनमें करीब 23 लाख 60 हजार लोग काम करते हैं। विदेशी कंपनियों का यह बड़ा जमावड़ा फाइनेंस पढ़ने वालों के लिए सोने की खदान बन चुका है। बस एक सवाल बचता है। आप अंदर किस रास्ते से घुसेंगे। एक वक्त था जब फाइनेंस में करियर का मतलब सीए ही माना जाता था। अब तस्वीर बदल गई है। डिजिटल मंच आए और कारोबार का तरीका बदला। इसी के साथ नए हुनर की मांग भी तेजी से बढ़ी। सीए के साथ कई दूसरे कोर्स भी अब ऊंचे पद और मोटी तनख्वाह दिला रहे हैं।
लोकप्रियता के आंकड़े
इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी आईसीएसआई के सदस्य मार्च 2026 में 79 हजार से ऊपर पहुंच गए। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर यानी सीएफपी पेशेवरों की गिनती बीते साल 3534 रही। इसमें 10 फीसदी का उछाल आया।
विदेश तक जाती राहें
निवेश बैंकिंग और फिनटेक का दायरा बढ़ रहा है। कॉर्पोरेट फाइनेंस भी फैल रहा है। इसलिए एमबीए फाइनेंस के साथ सीएमए, एफआरएम, सीएफए और सीपीए जैसे ग्लोबल सर्टिफिकेशन की मांग चढ़ी है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर दरअसल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विदेशी दफ्तर होते हैं। उधर डेलॉइट, पीडब्लूसी, अर्नेस्ट ऐंड यंग और केपीएमजी जैसी बिग 4 कंपनियां भी पांव पसार रही हैं। इन सबके बीच पेशेवरों के लिए मौके भरपूर हैं। कुछ साल का अनुभव लेने के बाद फाइनेंस ग्रेजुएट अपनी कंसल्टेंसी खोल सकते हैं। चाहें तो विदेशी कंपनियों को घर बैठे रिमोट अकाउंटिंग सेवा भी दे सकते हैं।
ग्रेजुएशन के बाद क्या करें
बीकॉम या बीबीए के बाद वित्तीय विश्लेषण की राह खुली है। बजट और योजना का काम भी मिलता है। निवेश संचालन, टैक्स और जोखिम प्रबंधन में भी जगह बनती है। शेयर बाजार से जुड़े काम चाहिए तो एनआईएसएम के प्रमाणपत्र कोर्स देखे जा सकते हैं।
देश के तीन बड़े कोर्स
कंपनी सेक्रेटरी (सीएस) : कंपनी कानून और अनुपालन में दिलचस्पी हो तो यह ठीक रहेगा। 12वीं के बाद सीएसईईटी देना पड़ता है। फिर एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम पूरे करने होते हैं। पंजीकरण की जानकारी icsi.edu पर मिलेगी।
कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट (सीएमए) : कारखानों और उद्योगों में इनकी पूछ है। ये उत्पाद की लागत आंकते हैं और मुनाफे की योजना बनाते हैं। शुरुआत फाउंडेशन से होती है। फिर इंटरमीडिएट और फाइनल आता है। साथ में प्रशिक्षण भी जरूरी है। स्नातक सीधे इंटरमीडिएट में दाखिला ले सकते हैं। ब्योरा icmai.in पर है।
सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर (सीएफपी) : ये लोगों की कमाई और बचत देखकर योजना बनाते हैं। बीमा और रिटायरमेंट की जरूरतें भी इसी में आती हैं। इसके लिए एफपीएसबी इंडिया से मान्य कोर्स और परीक्षा पास करनी होती है। बैंक और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां इनका मुख्य ठिकाना हैं। जानकारी india.fpsb.org पर लें।
अकाउंटिंग के खास क्षेत्र
फाइनेंशियल, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी स्पेशलाइजेशन की मांग बढ़ रही है। फोरेंसिक अकाउंटिंग वित्तीय धोखाधड़ी पकड़ने का काम सिखाती है। सरकारी खर्च और पर्यावरण पर होने वाले खर्च के आकलन के लिए गवर्नमेंट और एनवायर्नमेंटल अकाउंटिंग भी है। ऑनलाइन कोर्स learning.icai.org पर मिल जाएंगे।
ग्लोबल सर्टिफिकेशन
अमेरिका का सीएमए अकाउंट्स पेशेवरों को दुनिया भर में मौका देता है। इसकी शर्तें imanet.org पर देखें। ब्रिटेन की एसीसीए अकाउंटिंग और ऑडिट से लेकर टैक्स तक फैली है। 12वीं के बाद इसमें दाखिला मिल सकता है। जानकारी accaglobal.com पर है। सीएफए को इस क्षेत्र का गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है (cfainstitute.org)। वित्तीय जोखिम के लिए एफआरएम है (garp.org)। दोनों की साख दुनिया भर में है।
फिनएक्स के फाउंडर एवं सीईओ हिमांशु व्यापक का कहना है कि युवा अंतरराष्ट्रीय पेशेवर योग्यताओं के साथ ही एनआईएसएम के प्रमाणपत्र कोर्स और प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों से विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। यहां से वेल्थ मैनेजमेंट और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग के सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हैं। संपत्ति प्रबंधन, निवेश प्रबंधन, वित्तीय योजना, निवेश बैंकिंग और शेयर बाजार अच्छे विकल्प हैं। एक्सेल, पावर बीआई और एआई टूल्स की जानकारी, वित्तीय मॉडलिंग और इंटर्नशिप से अनुभव जरूर हासिल करें।
कमाई का गणित
सीएस, सीएमए, रिस्क और टैक्स मैनेजमेंट या फाइनेंशियल प्लानिंग में शुरुआत 6 से 8 लाख रुपये सालाना से होती है। कॉर्पोरेट फाइनेंस में अनुभव के साथ तनख्वाह काफी ऊपर जाती है। एक ही योग्यता पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां देसी कंपनियों से 30 फीसदी तक ज्यादा दे सकती हैं। माइकल पेज की इंडिया सैलरी गाइड के मुताबिक तीन से पांच साल के अनुभव वाले फाइनेंस मैनेजर का सालाना पैकेज 18 से 32 लाख रुपये तक जा सकता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव