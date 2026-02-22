23 फरवरी का इतिहास: दोहरे शतक से गूंजा था सचिन का बल्ला, दिग्गज अदाकारा मधुबाला ने ली थी आखिरी सांस
History of 23 february: 23 फरवरी की तारीख अलग अलग दौर की ऐसी घटनाओं को साथ लेकर चलती है, जिनमें विज्ञान, संस्कृति, राजनीति और खेल सभी ने इतिहास में अपनी अलग पहचान दर्ज कराई है। आइए जानते हैं 23 फरवरी के इतिहास को।
History of 23 february: 23 फरवरी का दिन इतिहास में कई मायनों में खास रहा है। यह तारीख केवल कैलेंडर का एक पन्ना नहीं, बल्कि ऐसे घटनाक्रमों की गवाह है जिन्होंने विज्ञान, संस्कृति, खेल, कूटनीति और समाज को नई दिशा दी। अलग अलग दौर में हुई घटनाएं बताती हैं कि समय कैसे बदलता है, लेकिन उसकी छाप हमेशा बनी रहती है। आइए जानते हैं 23 फरवरी को कौन कौन सी घटनाएं घटी थीं।
विज्ञान की दुनिया में नई धातु का दौर
उन्नीसवीं सदी के आख़िरी दौर में 1886 का यह दिन विज्ञान के इतिहास में दर्ज हुआ, जब अमेरिका के रसायनशास्त्री मार्टिन हेल ने एल्यूमीनियम से जुड़ी खोजों को आगे बढ़ाया। आगे चलकर यही धातु आधुनिक उद्योग, परिवहन, हवाई जहाज और निर्माण क्षेत्र की रीढ़ बनी।
भारत को मिला जादू का महान कलाकार
1913 में भारत में जन्मे पी. सी. सरकार ने जादू को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि मंच कला का रूप दिया। उनके शो भारत ही नहीं, दुनिया भर में देखे गए और भारतीय जादू की पहचान बने।
श्रमिकों की सुरक्षा की दिशा में बड़ा कानून
1952 में कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम पारित किया गया। इस कानून ने संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा देने का रास्ता खोला और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया।
आध्यात्मिक चेतना का एक नया अध्याय
1954 में संत निरंकारी मिशन से जुड़े आध्यात्मिक गुरु बाबा हरदेव सिंह का जन्म हुआ। उनके नेतृत्व में मिशन ने मानवता, सेवा और भाईचारे का संदेश व्यापक स्तर पर फैलाया।
भारतीय सिनेमा ने खोया अपना चमकता सितारा
1969 में मशहूर अभिनेत्री मधुबाला का निधन हुआ। उनकी खूबसूरती, अदाकारी और फिल्मों ने हिंदी सिनेमा को स्वर्णिम पहचान दी, जिसे आज भी याद किया जाता है।
गणराज्य बना एक नया देश
1970 में गयाना ने खुद को गणराज्य घोषित किया। तभी से 23 फ़रवरी वहां राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिन देश की स्वतंत्र पहचान का प्रतीक है।
साहित्य जगत को लगा गहरा आघात
1990 में हिंदी के महान उपन्यासकार अमृतलाल नागर का निधन हुआ। उन्होंने अपने लेखन में भारतीय समाज, संस्कृति और मानवीय संवेदनाओं को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया।
कूटनीति से टला वैश्विक तनाव
1998 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान और इराक के उपप्रधानमंत्री तारिक अजीज के बीच समझौता हुआ, जिसने जैविक और रासायनिक हथियारों को लेकर चल रहे अंतरराष्ट्रीय गतिरोध को कम किया।
क्रिकेट में टूटा पुराना रिकॉर्ड
2003 विश्व कप में कनाडा के बल्लेबाज ने तेज शतक लगाकर भारतीय दिग्गज कपिल देव का वर्षों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह मैच विश्व कप इतिहास के सबसे चौंकाने वाले प्रदर्शनों में गिना गया।
भारतीय सिनेमा के बहुमुखी कलाकार को विदाई
2004 में अभिनेता, निर्देशक और लेखक विजय आनन्द का निधन हुआ। उनकी फिल्मों की तकनीक और कहानी कहने का अंदाज भारतीय सिनेमा में अलग पहचान रखता है।
भारत-अफगान रिश्तों में नई गर्मजोशी
2005 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर आए। इस यात्रा ने दोनों देशों के राजनीतिक और विकास सहयोग को मजबूत किया।
रक्षा और सामरिक गतिविधियों का दौर
2007 में पाकिस्तान ने शाहीन 2 मिसाइल का परीक्षण किया, जिससे दक्षिण एशिया में सामरिक संतुलन को लेकर चर्चा तेज हुई। 2008 में भारत के रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने हॉक जेट ट्रेनर को भारतीय वायुसेना में शामिल करने की घोषणा की।
खेल इतिहास में बना पहला दोहरा शतक
2010 में ग्वालियर में खेले गए मैच में सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट का पहला दोहरा शतक लगाया। यह उपलब्धि क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारियों में गिनी जाती है।
कला जगत का अंतरराष्ट्रीय सम्मान
इसी वर्ष प्रसिद्ध चित्रकार एम. एफ. हुसैन को कतर की नागरिकता प्रदान की गई। उनकी पेंटिंग्स भारतीय आधुनिक कला को वैश्विक पहचान दिलाने वाली मानी जाती हैं।
अंतरराष्ट्रीय न्याय और मानवाधिकार का मामला
2020 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया, जिसने मानवाधिकारों के मुद्दे को वैश्विक स्तर पर केंद्र में ला दिया।
समकालीन राजनीति का एक अध्याय समाप्त
2024 में महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी का निधन हुआ। वे राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहे और संगठनात्मक राजनीति के महत्वपूर्ण चेहरों में गिने जाते थे।
