फरवरी में सरकारी नौकरियों की बहार, बैंक, नौसेना समेत इन विभागों में भर्तियों की भरमार
फरवरी 2026 में बैंक, नौसेना समेत सरकारी संस्थानों में बड़ी भर्तियां निकली हैं, जिसकी पूरी जानकारी यहां जानें।
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए फरवरी 2026 बेहद खास साबित हो रहा है। इस महीने अलग अलग क्षेत्रों में कई बड़ी भर्तियां निकली हैं, जिनमें बैंकिंग, रक्षा सेवाएं के साथ - साथ कई अन्य सेवाएं तक शामिल हैं। अच्छी बात यह है कि अलग अलग शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार इन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कहीं आईटी प्रोफेशनल्स के लिए मौके हैं तो कहीं ऑफिसर लेवल की पोस्ट, और कहीं अनुभव वाले अभ्यर्थियों के लिए विशेष भर्ती निकाली गई है। ऐसे में यह समय सरकारी नौकरी पाने की दिशा में मजबूत कदम उठाने का है।
बैंकिंग सेक्टर में शानदार मौका
सबसे पहले बात करें Bank of Baroda की, जहां आईटी क्षेत्र से जुड़े उम्मीदवारों के लिए बड़े स्तर पर भर्ती जारी है। बैंक ने सीनियर मैनेजर, ऑफिसर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, डाटा इंजीनियर, डेवलपर और डाटाबेस मैनेजमेंट जैसे कई तकनीकी पदों पर वैकेंसी निकाली है। कुल 418 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आईटी बैकग्राउंड वाले उम्मीदवार 19 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते दायरे को देखते हुए यह भर्ती खास मानी जा रही है।
नौसेना में ऑफिसर बनने का अवसर
देश सेवा का सपना देखने वाले युवाओं के लिए Indian Navy ने शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) ऑफिसर पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती कुल 10 अलग अलग ब्रांचों के लिए है, जिनमें एग्जीक्यूटिव, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन, सबमरीन टेक्निकल, नेवल एयर ऑपरेशंस और पायलट जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। करीब 260 पदों पर भर्ती की जा रही है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 फरवरी 2026 निर्धारित है। तकनीकी और प्रोफेशनल योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह रक्षा क्षेत्र में प्रवेश का बड़ा अवसर है।
अनुभवी उम्मीदवारों के लिए एसबीआई में भर्ती
बैंकिंग क्षेत्र में ही State Bank of India ने रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों के लिए विशेष भर्ती निकाली है। FLC काउंसलर और FLC डायरेक्टर पदों पर कुल 257 वैकेंसी घोषित की गई हैं। इस भर्ती में न्यूनतम आयु 60 वर्ष और अधिकतम 63 वर्ष रखी गई है, यानी अनुभवी और सेवानिवृत्त बैंकिंग प्रोफेशनल्स अपने अनुभव का उपयोग फिर से कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 26 फरवरी 2026 है।
अलग अलग योग्यता वालों के लिए खुले अवसर
फरवरी 2026 की इन भर्तियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें फ्रेश ग्रेजुएट से लेकर तकनीकी विशेषज्ञ और रिटायर्ड कर्मचारी तक सभी के लिए विकल्प मौजूद हैं। कहीं टेक्नोलॉजी स्किल्स की मांग है, कहीं नेतृत्व क्षमता की, तो कहीं अनुभव को प्राथमिकता दी जा रही है। उम्मीदवार अपनी योग्यता, उम्र और अनुभव के अनुसार सही भर्ती का चयन कर सकते हैं।
आवेदन से पहले ध्यान रखने वाली बातें
किसी भी भर्ती में आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। योग्यता, आयु सीमा, जरूरी दस्तावेज और अंतिम तिथि की सही जानकारी के बाद ही आवेदन करें। अंतिम दिनों का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन करना बेहतर माना जाता है ताकि किसी तकनीकी समस्या से बचा जा सके। फरवरी का यह महीना सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए कई नए दरवाजे खोल रहा है। सही जानकारी और समय पर आवेदन ही सफलता की कुंजी बन सकता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव