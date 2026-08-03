FCI AG 3 Recruitment 2026: 79000 रुपये तक की सैलरी, जल्द आएगी बंपर भर्ती, जानें पूरी डिटेल
फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) जल्द ही असिस्टेंट ग्रेड 3 (AG 3) भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी करने वाला है।
FCI AG 3 Recruitment 2026: सरकारी नौकरी का ख्वाब देखने वाले नौजवानों के लिए एक बेहद काम की और बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप भी लंबे वक्त से एक अच्छी और सुरक्षित नौकरी की तलाश में हैं, तो अब अपनी कमर कस लीजिए। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम (FCI) जल्द ही असिस्टेंट ग्रेड 3 (AG 3) पदों के लिए बंपर भर्ती का ऐलान करने वाला है। हालांकि, अभी तक विभाग की तरफ से कोई पक्का या ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन उम्मीद यही है कि अगस्त और सितंबर 2026 के बीच इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। जो युवा दिन-रात एक करके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह एक ऐसा मौका है जिसे किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आइए आपको तफसील से बताते हैं कि इस भर्ती में क्या-क्या होने वाला है और कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है।
कब तक आ सकता है नोटिफिकेशन?
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले कुछ सालों के भर्ती पैटर्न पर अगर हम नजर डालें, तो यही इशारा मिलता है कि FCI अपना AG 3 नोटिफिकेशन अगस्त या सितंबर 2026 के महीने में हर हाल में अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल देगा। जैसे ही यह नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके कुछ ही दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन यानी फॉर्म भरने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। आपको फॉर्म भरने के लिए FCI के रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना होगा। फिलहाल अभी एग्जाम और फॉर्म भरने की पक्की तारीखें आनी बाकी हैं, जिनका ऐलान जल्द किया जाएगा।
किन पदों पर होगी भर्ती और क्या चाहिए पढ़ाई?
इस बार भी कई अलग-अलग कैटेगरी में शानदार वैकेंसी निकलने की उम्मीद है। इनमें जनरल, डिपो, अकाउंट्स, टेक्निकल और हिंदी के पद शामिल हैं। हर पद के लिए पढ़ाई की शर्त अलग-अलग रखी गई है, जिसे समझना बहुत जरूरी है -
- AG 3 (जनरल और डिपो): इन दोनों ही पदों के लिए आपका किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है। साथ ही, आपको कंप्यूटर चलाने की भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए।
- AG 3 (अकाउंट्स): अगर आपने कॉमर्स यानी B.Com में ग्रेजुएशन किया है और आपको कंप्यूटर की समझ है, तो आप इसके लिए बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं।
- AG 3 (टेक्निकल): यह पद उन लोगों के लिए है जिन्होंने एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में B.Sc की डिग्री ली है। इसके अलावा फूड साइंस या बायोटेक्नोलॉजी में B.Tech करने वाले युवा भी इसमें अपनी किस्मत आजमा सकते हैं।
- AG 3 (हिंदी): इस पद के लिए आपके पास ऐसी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जिसमें हिंदी एक मुख्य विषय रहा हो। साथ ही अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन का अच्छा हुनर भी मांगा गया है।
उम्र की सीमा क्या होगी?
अगर हम उम्र की बात करें, तो ज्यादातर पदों के लिए 18 से 27 साल के युवा आसानी से फॉर्म भर सकेंगे। वहीं, असिस्टेंट ग्रेड 3 (हिंदी) के लिए अधिकतम उम्र 28 साल तक होने की उम्मीद है। एक बात और, जो कैंडिडेट्स रिजर्व्ड कैटेगरी (जैसे SC, ST या OBC) से आते हैं, उन्हें सरकारी नियमों के मुताबिक उम्र की सीमा में तय छूट भी दी जाएगी।
मिलने वाली शानदार तनख्वाह
अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, तो आपको फॉर्म भरने के लिए 500 रुपये की फीस चुकानी होगी। लेकिन, एससी, एसटी, दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट्स और सभी महिलाओं के लिए यह फॉर्म बिल्कुल फ्री होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे वह है सैलरी! इस नौकरी में चुने जाने वाले नौजवानों को शुरुआत से ही बहुत बेहतरीन तनख्वाह मिलेगी। FCI के सर्विस नियमों के हिसाब से हर महीने 28,200 रुपये से लेकर 79,200 रुपये तक का पे-स्केल मिलेगा, जो आज के वक्त में एक बहुत शानदार पैकेज माना जाता है।
कैसे होगा सिलेक्शन?
इस नौकरी को पाने के लिए आपको दो ऑनलाइन एग्जाम से गुजरना होगा।
फेज 1 (Phase 1): यह इम्तिहान सभी के लिए एक जैसा होगा। इसमें अंग्रेजी, रीजनिंग, गणित (Numerical Aptitude) और जनरल स्टडीज से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे।
फेज 2 (Phase 2): जो कैंडिडेट्स जनरल और डिपो के लिए अप्लाई करेंगे, उन्हें सिर्फ पेपर 1 देना होगा। लेकिन टेक्निकल, अकाउंट्स और हिंदी के पदों पर अप्लाई करने वालों को पेपर 1 के साथ-साथ पेपर 2 भी पास करना होगा।
सबसे अच्छी बात यह है कि इस भर्ती में कोई इंटरव्यू नहीं होगा। दोनों एग्जाम पास करने के बाद सीधे आपके कागजातों की जांच होगी और फिर आपकी जॉइनिंग हो जाएगी।
FCI की यह जॉब न सिर्फ एक अच्छी सैलरी देती है, बल्कि इसमें आपको शानदार मेडिकल और सरकारी भत्ते भी मिलते हैं। यही वजह है कि लाखों युवा इसके फॉर्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अगर आप पहली ही बार में इस इम्तिहान को पास करना चाहते हैं, तो अभी से किताबों से दोस्ती कर लीजिए। जब तक आधिकारिक तौर पर नोटिफिकेशन आएगा, तब तक आपके पास बस रिवीजन का ही वक्त बचेगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव