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पिता की परचून की दुकान, बेटी की बिहार बोर्ड 10वीं में 10वीं रैंक, NEET क्रैक कर MBBS है लक्ष्य

Mar 29, 2026 11:11 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, कुर्था
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बिहार के कुर्था में प्लस टू उच्च विद्यालय की छात्रा नंदनी कुमारी ने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 481 अंक प्राप्त कर राज्य में 10वां तथा जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि से पूरे कुर्था क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है।

पिता की परचून की दुकान, बेटी की बिहार बोर्ड 10वीं में 10वीं रैंक, NEET क्रैक कर MBBS है लक्ष्य

बिहार के कुर्था में प्लस टू उच्च विद्यालय की छात्रा नंदनी कुमारी ने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 481 अंक प्राप्त कर राज्य में 10वां तथा जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि से पूरे कुर्था क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। नंदनी कुमारी एक साधारण परिवार से आती हैं। उनके पिता अविनाश कुमार रवि मोतीपुर बाजार में किराना दुकान चलाते हैं, जबकि माता रूपा देवी गृहिणी हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद परिवार ने बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। बेहतर शिक्षा के लिए नंदनी को कुर्था स्थित अपने नानी घर में रहकर पढ़ाई करने की व्यवस्था की गई।

नंदनी ने अपनी सफलता का श्रेय नियमित पढ़ाई, अनुशासन व परिजनों के सहयोग को दिया।नंदनी ने कहा कि पढ़ाई के दौरान उन्होंने मोबाइल का उपयोग केवल शैक्षणिक कार्यों के लिए किया और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी। उन्होंने आगे बताया कि इंटरमीडिएट के बाद वह मेडिकल की तैयारी कर नीट की परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ । नंदनी की इस सफलता पर परिजनों, शिक्षकों एवं क्षेत्रवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

81.79 फीसदी विद्यार्थी पास हुए

इस वर्ष बिहार बोर्ड 10वीं में 81.79 फीसदी विद्यार्थी पास हुए हैं। सिमुलतला आवासीय स्कूल की पुष्पांजलि कुमारी और वैशाली की सबरीन ने 500 में से 492 अंक लाकर संयुक्त रूप से टॉप किया है। इस वर्ष 15.10 लाख परीक्षार्थी मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में राज्यभर से शामिल हुए थे। पिछले साल भी 29 मार्च को परिणाम जारी हुआ था। मूल्यांकन समाप्त होने के 16वें दिन बोर्ड ने परिणाम जारी किया है। उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 2 मार्च से शुरू हुआ था और 13 मार्च तक चला था।

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| रैंक | नाम | स्कूल का नाम | अंक | प्रतिशत |

| 1 | पुष्पांजलि कुमारी | सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई | 492 | 98.4% |

| 1 | सबरीन परवीन | उच्च माध्यमिक विद्यालय छौराही, वैशाली | 492 | 98.4% |

| 2 | नाहिद सुल्ताना | आर कृत हाई स्कूल बनवारीपुर, बेगूसराय | 489 | 97.8% |

| 3 | अनुपा कुमारी | उच्च माध्यमिक विद्यालय खरहना, बक्सर | 488 | 97.6% |

| 3 | ओम कुमार | बी एस एस हाई स्कूल रजवाड़ा, बेगूसराय | 488 | 97.6% |

| 4 | ज्योति कुमारी | जे पी एन हाई स्कूल नरहन, समस्तीपुर | 487 | 97.4% |

| 4 | अनुभव कुमार | मदिता विद्यार्थी एच/एस भारतशिला, बांका | 487 | 97.4% |

| 4 | अंश राज | उत्क्रमित एम एस बैरिया गौरियार रुपौली, पूर्णिया | 487 | 97.4% |

| 5 | प्रेरणा कुमारी | आर कृत हाई स्कूल बनवारीपुर, बेगूसराय | 486 | 97.2% |

| 5 | नसरीन परवीन | आर डी एम हाई स्कूल गड़हनी भोजपुर | 486 | 97.2% |

| 5 | अवनीश कुमार | बी पी हाई स्कूल बेगूसराय | 486 | 97.2% |

| 5 | विकास कुमार गुप्ता | एस एस 108 हाई स्कूल हट्टा, कैमूर | 486 | 97.2% |

| 5 | रूपेश कुमार | उच्च माध्यमिक स्कूल सुहाथ, सहरसा | 486 | 97.2% |

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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