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पिता हो गए देश के लिए शहीद, बेटे ने JEE Advanced क्रैक कर IIT बॉम्बे में लिया एडमिशन; काम आई ये स्कॉलरशिप

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
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अतुल की बचपन से ही आईआईटी में पढ़ने का ख्वाब था। बचपन से ही मैथ्स और साइंस में उनकी दिलचस्पी थी। साथ ही वे प्रोग्रामिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं। पढ़ाई के साथ उन्होंने कोडिंग क्लासेज भी कीं।

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शहीद के बेटे अतुल डागर की सक्सेस स्टोरी

हर किसी के जीवन में पिता की अहम भूमिका होती है। लेकिन अगर किसी के सिर से बचपन में ही पिता का साया उठ जाए, तो उसको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतुल डागर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और उनके सामने कई चुनौतियां भी आईं, लेकिन वो डटे रहे और अब अपनी मंजलि की पहली और अहम पड़ाव को भी पार कर लिया है। जी हां, जब अतुल 3 साल के थे, तब उन्होंने अपने सैनिक पिता को खो दिया। इसके बावजूद उन्होंने दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक JEE Advanced 2026 में सफलता हासिल कर ली। इसके साथ ही कई छात्रों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। हालांकि अतुल के लिए यहां तक पहुंचना आसान नहीं था।

पिता ऑपरेशन रक्षक के दौरान हुए शहीद

अतुल डागर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के रहने वाले हैं। उनके पिता स्वर्गीय सुधीर कुमार डागर भारतीय सेना की जाट रेजीमेंट में सैनिक पद पर कार्यरत थे। 15 सितंबर 2012 को जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान देश की रक्षा करते हुए वे शहीद हो गए। इसके बाद से सारी जिम्मेदारी उनकी मां के कंधों पर आ गई। उनकी मां ने दो बड़ी बहनों और अतुल की साथ में परवरिश की। साथ ही पढ़ाई के लिए हमेशा अपने बच्चों को मोटिवेट करती रहीं।

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बेहद क्रिएटिव और पढ़ाई में तेज थे अतुल डागर

अतुल की बचपन से ही आईआईटी में पढ़ने का ख्वाब था। बचपन से ही मैथ्स और साइंस में उनकी दिलचस्पी थी। साथ ही वे प्रोग्रामिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं। पढ़ाई के साथ उन्होंने कोडिंग क्लासेज भी कीं। इसी दौरान उन्होंने कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना ऑनलाइन स्टार्टअप भी शुरू किया था। इसके माध्यम से वे बच्चों को आर्मी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग देते हैं।

काम आई कोचिंग की ये स्कीम

लेकिन उनके सामने पैसों की सबसे बड़ी चुनौती थी। ऐसे में कोटा जाना उनके लिए मुश्किल लग रहा था। लेकिन एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट की शौर्य स्कीम से उन्हें काफी मदद मिली। बता दें कि शहीद सैनिकों के बच्चों के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत अतुल को फीस में 90 प्रतिशत स्कॉलरशिप मिली। इससे पढ़ाई के लिए पैसों के खर्च से उन्हें बड़ी राहत मिली और वे पूरी तरह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सके।

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जेईई एडवांस्ड में 3463 रैंक

अतुल ने एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट, कोटा के रेगुलर क्लासरूम स्टूडेंट के रूप में JEE की तैयारी की। कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास के दम पर उन्होंने JEE Advanced 2026 में ऑल इंडिया रैंक 3463 हासिल की और अब IIT मुंबई में कंप्यूटर साइंस के छात्र हैं। हाल में अतुल फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं।

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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