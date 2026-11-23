पिता मजदूर, मां की हुई कई सर्जरी, बेटे ने KBC में जीता 1 करोड़, UPSC क्रैक कर बनना चाहते हैं IAS
यूपीएससी की तैयारी करने वाले भूषण ठाकरे की कहानी इस वक्त खूब चर्चा में हैं। दरअसल, उन्होंने यूपीएससी की तैयारी के बीच कौन बनेगा करोड़पति के 18वें सीजन में 1 करोड़ रुपये जीतकर इतिहास रच दिया।
आईएएस, आईपीएस बनने का सपना लिए हर साल लाखों उम्मीदवार यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में बैठते हैं। यह परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। इस इम्तिहान को पास करने के लिए उम्मीदवारों को खूब मेहनत करना पड़ता है। कुछ को पहले ही प्रयास में सफलता हासिल हो जाता है, तो कई लोगों को सालों लग जाते हैं। यूपीएससी की तैयारी के दौरान उम्मीदवारों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर इनके संघर्ष की कहानी तब सामने आती हैं, जब ये सफल होते हैं। लेकिन यूपीएससी की तैयारी करने वाले भूषण ठाकरे की कहानी इस वक्त खूब चर्चा में हैं। दरअसल, उन्होंने यूपीएससी की तैयारी के बीच कौन बनेगा करोड़पति के 18वें सीजन में 1 करोड़ रुपये जीतकर इतिहास रच दिया। ऐसे में भूषण की कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मेहनत करने वालों को कामयाबी जरूर मिलती है। लेकिन यहां तक का उनका सफर इतना आसान नहीं रहा है। चलिए आज हम आपको उनकी प्रेरणादायी कहानी बताते हैं।
कौन हैं भूषण ठाकरे?
28 साल के भूषण ठाकरे महाराष्ट्र के जलगांव जिले के गांव बलवाड़ी के रहने वाले हैं। भूषण ने अमिताभ बच्चन के सामने अपने माता-पिता के संघर्षों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उनके पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। जबकि उनकी मां बीमार रहती हैं और उन्हें कई सर्जरी से गुजरना पड़ा। भूषण का कहना है कि माता-पिता की कुर्बानियां उनके लिए हमेशा प्रेरणा रहीं।
बेटे को नहीं करने दी मजदूरी
आर्थिक संकट के बावजूद भी उनके पिता ने कभी बेटे के मनोबल को गिरने नहीं दिया। उन्होंने हमेशा भूषण का साथ दिया। उन्होंने अमिताभ बच्चन के सामने अपनी कहानी बताई जो काफी भावुक कर देने वाली है। वो बताते हैं कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा ता। इसीलिए मैं घर से ही पढ़ाई कर रहा था। उस वक्त मेरे पिता मजदूरी किया करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी मुझ पर वैसा काम करने का दबाव नहीं डाला। क्योंकि मैं घर पर रहकर ही पढ़ाई कर रहा था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे भी कुछ काम करके अपने पिता की मदद करनी चाहिए। इसलिए मैंने नदी पर काम करना शुरू कर दिया। भूषण ने बताया कि उनके पिता को यह मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि वह सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें।
डेढ़ साल से नहीं गए घर
वो बताते हैं कि मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूं और पिछले डेढ़ साल से अपने घर नहीं जा पाया हूं। भूषण का सपना है कि वो यूपीएससी क्रैक कर आईएएस बनकर घर की हालात ठीक करना चाहते हैं। साथ ही समाज सेवा भी करना चाहते हैं।
24 रुपये लेकर आए थे मुंबई
वह बताते हैं कि वह सिर्फ 24 रुपये लेकर अपने माता-पिता के सपनों को साकार करने मुंबई आए थे। भूषण कुमार ने अमिताभ बच्चन के साथ बातचीत में साफ कहा कि वह घर सिर्फ एक ही शर्त पर लौटेंगे, जब वह कुछ हासिल कर लेंगे और यही सपना लेकर वह मुंबई आए थे।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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