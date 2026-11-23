यूपीएससी की तैयारी करने वाले भूषण ठाकरे की कहानी इस वक्त खूब चर्चा में हैं। दरअसल, उन्होंने यूपीएससी की तैयारी के बीच कौन बनेगा करोड़पति के 18वें सीजन में 1 करोड़ रुपये जीतकर इतिहास रच दिया।

आईएएस, आईपीएस बनने का सपना लिए हर साल लाखों उम्मीदवार यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में बैठते हैं। यह परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। इस इम्तिहान को पास करने के लिए उम्मीदवारों को खूब मेहनत करना पड़ता है। कुछ को पहले ही प्रयास में सफलता हासिल हो जाता है, तो कई लोगों को सालों लग जाते हैं। यूपीएससी की तैयारी के दौरान उम्मीदवारों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर इनके संघर्ष की कहानी तब सामने आती हैं, जब ये सफल होते हैं। लेकिन यूपीएससी की तैयारी करने वाले भूषण ठाकरे की कहानी इस वक्त खूब चर्चा में हैं। दरअसल, उन्होंने यूपीएससी की तैयारी के बीच कौन बनेगा करोड़पति के 18वें सीजन में 1 करोड़ रुपये जीतकर इतिहास रच दिया। ऐसे में भूषण की कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मेहनत करने वालों को कामयाबी जरूर मिलती है। लेकिन यहां तक का उनका सफर इतना आसान नहीं रहा है। चलिए आज हम आपको उनकी प्रेरणादायी कहानी बताते हैं।

कौन हैं भूषण ठाकरे? 28 साल के भूषण ठाकरे महाराष्ट्र के जलगांव जिले के गांव बलवाड़ी के रहने वाले हैं। भूषण ने अमिताभ बच्चन के सामने अपने माता-पिता के संघर्षों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उनके पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। जबकि उनकी मां बीमार रहती हैं और उन्हें कई सर्जरी से गुजरना पड़ा। भूषण का कहना है कि माता-पिता की कुर्बानियां उनके लिए हमेशा प्रेरणा रहीं।

बेटे को नहीं करने दी मजदूरी आर्थिक संकट के बावजूद भी उनके पिता ने कभी बेटे के मनोबल को गिरने नहीं दिया। उन्होंने हमेशा भूषण का साथ दिया। उन्होंने अमिताभ बच्चन के सामने अपनी कहानी बताई जो काफी भावुक कर देने वाली है। वो बताते हैं कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा ता। इसीलिए मैं घर से ही पढ़ाई कर रहा था। उस वक्त मेरे पिता मजदूरी किया करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी मुझ पर वैसा काम करने का दबाव नहीं डाला। क्योंकि मैं घर पर रहकर ही पढ़ाई कर रहा था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे भी कुछ काम करके अपने पिता की मदद करनी चाहिए। इसलिए मैंने नदी पर काम करना शुरू कर दिया। भूषण ने बताया कि उनके पिता को यह मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि वह सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें।

डेढ़ साल से नहीं गए घर वो बताते हैं कि मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूं और पिछले डेढ़ साल से अपने घर नहीं जा पाया हूं। भूषण का सपना है कि वो यूपीएससी क्रैक कर आईएएस बनकर घर की हालात ठीक करना चाहते हैं। साथ ही समाज सेवा भी करना चाहते हैं।