पिता JEE में हो गए थे फेल, बेटे ने पहले प्रयास में क्रैक किया IIT JEE, बोला- पापा की नाकामी मेरी किस्मत बनी
आईआईटी बीएचयू से पढ़े टेक प्रोफेशनल ने कहा कि आईआईटी एंट्रेंस में फेल होने के बावजूद उनके पिता ने रिजल्ट को लेकर कभी कोई कड़वाहट नहीं रखी। असल में उन्होंने जिंदगी भर IIT ग्रेजुएट्स की तारीफ की।
अमेरिका में काम कर रहे एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने पिता की असफलता से जुड़ी ऐसी कहानी शेयर की है जो लोगों को भावुक कर उनका दिल जीत रही है। न्यूयॉर्क में कार्यरत टेक प्रोफेश्नल का कहना है कि उनके पिता का दशकों पहले IIT JEE एंट्रेंस टेस्ट में फेल होना उनके लिए सबसे अच्छी बात बन गया। यह कोई कमी नहीं बल्कि उनके लिए एक बड़ा फायदा बना। देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटी बीएचयू (IIT BHU) के पूर्व छात्र आकाश सम्पूर्णानंद पांडेयन ने बताया कि 1980 की गर्मियों में उनके पिता केवल 10 रुपये जेब में लेकर करीब 200 किलोमीटर का सफर तय कर IIT JEE परीक्षा केंद्र पहुंचे थे। उन्हें 6 महीने पहले ही पता चला था कि JEE क्या होता है और उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया क्योंकि वह अपने छोटे से गांव के सबसे होशियार लड़के थे। हालांकि, उनके पिता परीक्षा में सफल नहीं हो सके। आकाश के अनुसार उनके पिता अक्सर मजाक में कहते थे कि वे एक भी सवाल हल नहीं कर पाए थे।
नाकामी के बाद मन में कोई टीस नहीं
आकाश ने बताया कि उनके पिता ने कभी भी अपनी नाकामी को लेकर कोई शिकायत या कड़वाहट नहीं रखी। इसके उलट वे हमेशा IIT से पढ़े लोगों का सम्मान करते थे और बचपन में उन्हें IITians की कहानियां किसी सेलिब्रिटी की तरह सुनाया करते थे।
मुझ पर कभी दबाव नहीं था
आकाश ने लिखा कि पिता की असफलता उनके लिए एक गजब का गिफ्ट सा बन गई। उन पर कभी IIT JEE पास करने का पारिवारिक दबाव नहीं था। उन्होंने लिखा, "अगर मैं असफल होता तो भी अपने पिता की तरह सामान्य जीवन जी सकता था और अगर सफल होता तो हमारे पूरे परिवार में ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति बनता।" आकाश ने इसे "Zero downside, Historic upside" बताते हुए कहा कि इसी सोच ने उन्हें बिना किसी डर के पूरी मेहनत से परीक्षा की तैयारी करने का आत्मविश्वास दिया। आकाश ने यह भी याद किया कि उसके पिता अक्सर उसे याद दिलाते थे कि वह अपने बेटे पर ऐसा एग्जाम पास करने का प्रेशर नहीं डाल सकता जिसमें वह खुद फेल हो गया हो।
आकाश ने पहले ही प्रयास में क्रैक कर डाला जेईई
आकाश ने बताया कि उन्होंने 2012 में पहले ही प्रयास में IIT-JEE पास कर लिया। बेटे की सफलता पर उनके पिता बेहद भावुक हो गए और खुशी से झूम उठे। उन्होंने अपनी पोस्ट के अंत में लिखा, "कभी-कभी सोचता हूं कि अगर मेरे पिता 1980 में IIT-JEE पास कर गए होते, तो शायद मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग होती।"
सोशल मीडिया पर लोगों ने साझा किए अपने अनुभव
यह पोस्ट कई यूजर्स को पसंद आया, जिन्होंने IIT, परिवार की उम्मीदों और पैसे की तंगी के बारे में ऐसी ही कहानियां शेयर कीं।
"इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया है, वरना एनालिटिकल पैटर्न सॉल्विंग पर स्टूडेंट्स को गाइड करना तो भूल ही जाइए, अधिकतर को तो JEE के बारे में भी पता नहीं था। साल 1997। AI इंसानों को एक अलग लेवल पर ले जाएगा।
"मेरे पापा को 60 के दशक में REC वारंगल और IIT मद्रास में एडमिशन मिला था। उनके पास ₹20 थे और उन्होंने वारंगल इसलिए चुना क्योंकि इसका मतलब था कि वे मेरिट स्कॉलरशिप क्रैक करने तक दो महीने की मेस फीस दे सकते थे। मैं IIT क्रैक नहीं कर सका लेकिन यह सबक मेरे साथ रहा," एक और ने कमेंट किया।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
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