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समय पर इलाज न मिलने से पिता की मौत, मां ने घरों में काम कर पढ़ाया, बेटी ने क्रैक किया NEET

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
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पिता की मौत के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई। लेकिन इस दुख ने उन्हें कमजोर नहीं किया। उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना देखा, ताकि भविष्य में किसी भी परिवार को पैसों की कमी या समय पर इलाज न मिलने की वजह से अपने किसी अपनों को न खोना पड़े।

समय पर इलाज न मिलने से पिता की मौत, मां ने घरों में काम कर पढ़ाया, बेटी ने क्रैक किया NEET

गरीबी इंसान के जीवन का सबसे बड़ा बोझ होती है। यह अभिशाप तब बन जाती है, जब इलाज के लिए भी पैसे न हों और इसकी वजह से किसी अपने की जान चली जाए। जी हां, नीलू ने यह सब बेहद कम उम्र में ही देख लिया था। लखनऊ के गोमती नगर स्थित डिगडिगा गांव की रहने वाली नीलू जब 8वीं कक्षा में थीं, तभी उनके पिता का निधन हो गया। लेकिन अपने पिता को खोना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाएगा, ये उन्होंने नहीं सोचा था। पिता के निधन के वक्त उन्होंने डॉक्टर बनने का दृढ़ संकल्प लिया। उनका सपना हकीकत में तब बदल गया, जब उन्होंने नीट यूजी की परीक्षा को क्रैक किया। इस सफलता के पीछे उनकी मां का अहम योगदान रहा।

पिता की मौत के बाद आर्थिक स्थिति हुई और भी खराब

पिता की मौत के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई। लेकिन इस दुख ने उन्हें कमजोर नहीं किया। उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना देखा, ताकि भविष्य में किसी भी परिवार को पैसों की कमी या समय पर इलाज न मिलने की वजह से अपने किसी अपनों को न खोना पड़े।

मां की मेहनत से नहीं रुकी पढ़ाई

पति के निधन के बाद नीलू की मां पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने अस्पताल में सहायक (Hospital Assistant) के रूप में काम किया। इसके साथ ही घरों में घरेलू काम करके अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई का खर्च उठाया और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया।

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आज नीलू ने इस सपने की ओर पहला बड़ा कदम बढ़ा लिया है। उन्होंने नीट (NEET) परीक्षा पास कर ली है। अब वह एमबीबीएस में दाखिला लेने की तैयारी कर रही हैं। आगे चलकर वह कार्डियोलॉजिस्ट (हृदय रोग विशेषज्ञ) बनना चाहती हैं, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सस्ता और बेहतर इलाज उपलब्ध करा सकें।

12वीं में 94% अंक, NEET भी किया पास

नीलू ने इस साल CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा में 94% अंक हासिल किए। इसके बाद उन्होंने NEET परीक्षा भी पास कर ली। अब उन्हें मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलने की उम्मीद है और वह डॉक्टर बनने के अपने सपने को पूरा करने की तैयारी कर रही हैं।

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वहानी स्कॉलरशिप से मिली मदद

पढ़ाई में शानदार प्रदर्शन और मेहनत को देखते हुए नीलू को प्रतिष्ठित वहानी स्कॉलरशिप मिली। देशभर से आए हजारों आवेदनों में से केवल 50 छात्रों का चयन किया गया, जिनमें नीलू भी शामिल हैं। इस स्कॉलरशिप के तहत उनकी मेडिकल की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें ट्यूशन फीस के साथ-साथ पढ़ाई से जुड़े अन्य जरूरी खर्च भी शामिल होंगे।

नीलू का मानना है कि शिक्षा गरीबी से बाहर निकलने का सबसे मजबूत जरिया है। उनका कहना है कि जिंदगी की हर मुश्किल ने उन्हें और मजबूत बनाया। स्कूल ने उन्हें यह भरोसा दिया कि अगर मेहनत और लगन हो, तो आर्थिक तंगी भी किसी बच्चे के सपनों को पूरा होने से नहीं रोक सकती।

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Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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