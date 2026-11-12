किसान का बेटा आईआईटी बॉम्बे बना असिस्टेंट प्रोफेसर, अमेरिका से की पढ़ाई, कौन हैं पल्लव रंजन
कहते हैं कि अगर इंसान चाह ले, तो हर काम संभव है। इस बात का परफेक्ट उदाहरण हैं रोहतास के गांव के रहने वाले पल्लव रंजन। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक जगत में पहचान बनाई है।
कहते हैं कि अगर इंसान चाह ले, तो हर काम संभव है। इस बात का परफेक्ट उदाहरण हैं रोहतास के गांव के रहने वाले पल्लव रंजन। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक जगत में पहचान बनाई है। वो अब देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान IIT मुंबई में असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर छात्रों को पढ़ाएंगे। लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और पढ़ाई के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। उनकी कहानी काफी प्रेरणादायी है। एक छोटे से गांव से यहां तक पहुंचना अपने आप में एक मिसाल है। आज भी कई गांव में संसाधन बेहद सीमित है। लेकिन उन्होंने इस भ्रम को भी तोड़ दिया कि गांव का एक साधारण व्यक्ति कुछ हासिल नहीं कर सकता। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कौन हैं पल्लव रंजन।
कौन हैं पल्लव रंजन
रोहतास के नासरीगंज प्रखंड के बलिया कोठी गांव के रहने वाले पल्लव रंजन का चयन देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के ओशन इंजीनियरिंग संकाय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुआ है। अमेरिका में करीब दस वर्षों तक उच्च शिक्षा और शोध करने के बाद स्वदेश लौटे पल्लव ने संस्थान में योगदान भी दे दिया है। गांव पहुंचने पर उन्होंने अपने माता-पिता और परिजनों से आशीर्वाद लिया और मीडिया से बातचीत में अपनी शैक्षणिक यात्रा और अनुभव साझा किए।
पिता है किसान
पल्लव रंजन बेहद ही साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता का नाम पुरुषोत्तम कुमार सिंह है, जो एक किसान हैं। जबकि मां प्रतिभा सिंह सरकारी स्कूल में शिक्षिका रह चुकी हैं।
कहां से हुई पढ़ाई
पल्लव की शुरुआती पढ़ाई पटना के दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) से हुई।उन्होंने IIT रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें छात्रवृत्ति मिली, जिसके बाद वह अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना-शैंपेन पहुंचे। यहां उन्होंने एमटेक की पढ़ाई पूरी की और जल संसाधन तकनीक के क्षेत्र में शोध करते हुए पीएचडी हासिल की।
पल्लव ने अपनी पढ़ाई को केवल सिविल इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने ग्लोबल स्टडीज के तहत ह्यूमैनिटीज और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थ्योरिटिकल एंड एप्लाइड मैकेनिक्स का भी अध्ययन किया। इसके अलावा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन डिएगो में ओशन इंजीनियरिंग से जुड़े विषयों पर विशेष अध्ययन किया और कृषि तकनीक के क्षेत्र में भी शोध किया।
विदेश में शोध के बाद देश लौटने का फैसला
करीब एक दशक तक अमेरिका में पढ़ाई और शोध का अनुभव हासिल करने के बाद पल्लव ने भारत लौटने का फैसला किया। अब IIT बॉम्बे जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वह अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल देश में शिक्षा और शोध को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। पल्लव का मानना है कि विदेश में हासिल किया गया अनुभव अब देश के काम आना चाहिए। उन्होंने जिले के युवाओं को भी पढ़ाई के प्रति गंभीर रहने और नई तकनीक का सही इस्तेमाल करने की सलाह दी।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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