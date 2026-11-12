किसान का बेटा आईआईटी बॉम्बे बना असिस्टेंट प्रोफेसर, अमेरिका से की पढ़ाई, कौन हैं पल्लव रंजन

कहते हैं कि अगर इंसान चाह ले, तो हर काम संभव है। इस बात का परफेक्ट उदाहरण हैं रोहतास के गांव के रहने वाले पल्लव रंजन। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक जगत में पहचान बनाई है।

कहते हैं कि अगर इंसान चाह ले, तो हर काम संभव है। इस बात का परफेक्ट उदाहरण हैं रोहतास के गांव के रहने वाले पल्लव रंजन। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक जगत में पहचान बनाई है। वो अब देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान IIT मुंबई में असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर छात्रों को पढ़ाएंगे। लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और पढ़ाई के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। उनकी कहानी काफी प्रेरणादायी है। एक छोटे से गांव से यहां तक पहुंचना अपने आप में एक मिसाल है। आज भी कई गांव में संसाधन बेहद सीमित है। लेकिन उन्होंने इस भ्रम को भी तोड़ दिया कि गांव का एक साधारण व्यक्ति कुछ हासिल नहीं कर सकता। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कौन हैं पल्लव रंजन।

कौन हैं पल्लव रंजन रोहतास के नासरीगंज प्रखंड के बलिया कोठी गांव के रहने वाले पल्लव रंजन का चयन देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के ओशन इंजीनियरिंग संकाय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुआ है। अमेरिका में करीब दस वर्षों तक उच्च शिक्षा और शोध करने के बाद स्वदेश लौटे पल्लव ने संस्थान में योगदान भी दे दिया है। गांव पहुंचने पर उन्होंने अपने माता-पिता और परिजनों से आशीर्वाद लिया और मीडिया से बातचीत में अपनी शैक्षणिक यात्रा और अनुभव साझा किए।

पिता है किसान पल्लव रंजन बेहद ही साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता का नाम पुरुषोत्तम कुमार सिंह है, जो एक किसान हैं। जबकि मां प्रतिभा सिंह सरकारी स्कूल में शिक्षिका रह चुकी हैं।

कहां से हुई पढ़ाई पल्लव की शुरुआती पढ़ाई पटना के दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) से हुई।उन्होंने IIT रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें छात्रवृत्ति मिली, जिसके बाद वह अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना-शैंपेन पहुंचे। यहां उन्होंने एमटेक की पढ़ाई पूरी की और जल संसाधन तकनीक के क्षेत्र में शोध करते हुए पीएचडी हासिल की।

पल्लव ने अपनी पढ़ाई को केवल सिविल इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने ग्लोबल स्टडीज के तहत ह्यूमैनिटीज और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थ्योरिटिकल एंड एप्लाइड मैकेनिक्स का भी अध्ययन किया। इसके अलावा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन डिएगो में ओशन इंजीनियरिंग से जुड़े विषयों पर विशेष अध्ययन किया और कृषि तकनीक के क्षेत्र में भी शोध किया।