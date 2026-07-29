पंजाब यूनिवर्सिटी में PhD छात्रा की दर्दनाक मौत, पिता किसान, NET JRF और CTET कर चुकी थी क्रैक
पंजाब यूनिवर्सिटी में मंगलवार को एक पीएचडी छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा करंट लगने की वजह से हुआ। ज्योति का शव सड़क किनारे एक बिजली के खंभे के पास मिला था।
पंजाब यूनिवर्सिटी में मंगलवार को एक पीएचडी छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा करंट लगने की वजह से हुआ हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि गर्ल्स हॉस्टल-8 के पास खुले बिजली के तारों की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। माइक्रोबायोलॉजी विभाग की पीएचडी स्कॉलर 28 वर्षीय ज्योति हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की रहने वाली थी। पीएचडी करने के बाद वह प्रोफेसर बनना चाहती थी लेकिन मंजिल तक पहुंचने से कुछ ही महीने पहले जिंदगी खत्म हो गई। ज्योति का शव सड़क किनारे एक बिजली के खंभे के पास मिला था। हादसे के वक्त मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने घटना का वीडियो भी बनाया था। घटना के बाद विश्वविद्यालय कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी देश का जाना माना विश्वविद्यालय है और भारत सरकार की एनआईआरएफ टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग में यह देश भर में 35वें पायदान पर है।
मां से फोन पर बात करते समय हुआ हादसा
ज्योति के मामा सुनील कुमार ने बताया कि हादसे के समय वह अपनी मां से फोन पर बात कर रही थीं। उन्होंने कहा, "फोन पर बात करते-करते उनकी मां ने ज्योति की चीख सुनी, जिसके तुरंत बाद कॉल कट गई।" उन्होंने प्रशासन से सवाल करते हुए कहा, "हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन हमें यह जानना है कि हमारी बेटी की मौत आखिर कैसे हुई। कैंपस में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं थे? अगर करंट लगने से मौत हुई है तो छात्रों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए?"
परिवार की पहली पीएचडी स्कॉलर थीं ज्योति
ज्योति किसान परिवार से ताल्लुक रखती थीं। ज्योति के पिता रविंद्र खेती-बाड़ी करते हैं। इसके अलावा वह एक निजी स्कूल में ड्राइवर की नौकरी भी करते हैं। वह अपने परिवार में पहली पीएचडी डिग्री धारक बनने जा रही थीं। उनका सपना प्रोफेसर बनने का था। उन्होंने बीएड भी किया था और सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रही थीं। ज्योति अक्सर घर आकर अपनी रिसर्च और भविष्य की योजनाओं के बारे में परिवार से बात करती थीं।
उनके चाचा जितेंद्र ने बताया, "हम किसान परिवार से हैं। ज्योति हमारे परिवार की पहली बेटी थी जिसने पीएचडी की पढ़ाई शुरू की थी। उसकी इस उपलब्धि पर हमें हमेशा गर्व रहा।" उन्होंने भावुक होकर कहा, "उसे छात्रवृत्ति पर दाखिला मिला था। वह प्रोफेसर बनना चाहती थी। हमने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह खो देंगे।"
जैव उर्वरकों पर कर रही थीं रिसर्च
माइक्रोबायोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर नवीन गुप्ता ने ज्योति को एक प्रतिभाशाली छात्रा बताया। उनकी रिसर्च गाइड ने नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया कि ज्योति जैव उर्वरकों (बायोफर्टिलाइजर) की प्रभावशीलता पर शोध कर रही थीं। वह ऐसे जीवित सूक्ष्मजीवों पर काम कर रही थीं, जो धान और पराली जैसी फसलों में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और पौधों तक पोषक तत्वों की उपलब्धता बेहतर बनाने में मदद करते हैं। विभाग के एक प्रोफेसर ने कहा, "ज्योति का शोध बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रहा था। उनके सामने उज्ज्वल भविष्य था, लेकिन उनका जीवन असमय खत्म हो गया।"
अपने पीछे पिता, मां और छोटे भाई को छोड़ गई ज्योति
ज्योति अपने पीछे पिता, मां और छोटे भाई को छोड़ गई हैं। उनका छोटा भाई आईटीआई की पढ़ाई के बाद गुरुग्राम के मानेसर में नौकरी करता है। बेटी की मौत की खबर सुनते ही पिता दो बार बेहोश हो गए। ज्योति की मौत कैसे हुई, इसकी जांच जारी है।
बीएड, नेट जेआरएफ और सीटीईटी कर चुकी थी क्रैक
परिवार के अनुसार ज्योति शुरू से ही पढ़ाई में तेज थी। उसने ककराला गांव के एसडी स्कूल से 12वीं पास की। इसके बाद गुरुग्राम के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई की। फिर एमएससी करने के लिए हिसार की गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी पहुंची। पीजी की पढ़ाई के दौरान ही उसने नेट की तैयारी की और परीक्षा पास करने के बाद पीएचडी में दाखिला लिया। ज्योति ने मीरपुर से बीएड करने के बाद CTET भी पास किया। बचपन से ही उसे पेड़-पौधों से बहुत लगाव था। पढ़ाई के दौरान भी वह पेड़-पौधों से जुड़े विषयों पर छोटी-छोटी रिसर्च करती रहती थी।
यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन
छात्रा की मौत के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। छात्रों का आरोप है कि कैंपस में पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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विजन
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