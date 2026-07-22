खेतों से स्पेस तक का सफर, किसान की बेटी ने विक्रम-1 मिशन में निभाई ये बड़ी भूमिका; बनीं मिसाल

हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने अपने पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का सफल प्रक्षेपण कर इतिहास रच दिया। इस मिशन की सफलता के पीछे कई इंजीनियरों की कड़ी मेहनत और सालों की तैयारी रही। इन्हीं में एक नाम पृथ्वी सांघाणी का है।

हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने अपने पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का सफल प्रक्षेपण कर इतिहास रच दिया। इस मिशन की सफलता के पीछे कई इंजीनियरों की कड़ी मेहनत और सालों की तैयारी रही। इन्हीं इंजीनियरों में एक नाम पृथ्वी सांघाणी का भी है। पृथ्वी की कहानी काफी प्रेरणा दायक है। जब पृथ्वी का बचपन खेत-खलिहानों के बीच बीत रहा था, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन वह भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 के ऑटोपायलट कंट्रोल सिस्टम को विकसित करने वाली टीम का हिस्सा बनेंगी। लेकिन आज वो हजारों-लाखों लोगों के लिए मिसाल बनी, जो छोटे शहरों और कस्बों, गांव से बड़े सपने देखते हैं।

कौन है पृथ्वी सांघाणी पृथ्वी सांघाणी गुजरात के एक किसान परिवार से आती हैं। उनका सफर जामनगर से शुरू हुआ, जहां उनका पालन-पोषण एक किसान परिवार में हुआ। शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने राजकोट से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने ऐसा क्षेत्र चुना, जिसे बहुत कम छात्र चुनते हैं। पृथ्वी ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल करने का फैसला किया और पुणे से इस विषय में मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की। इसी ने उनके रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में करियर की मजबूत नींव रखी।

करियर की शुरुआत पृथ्वी ने अपने करियर की शुरुआत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) में प्रोजेक्ट इंजीनियर के रूप में की। यहां उन्होंने भारत के मिसाइल कार्यक्रमों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम किया। हालांकि, DRDO जैसी प्रतिष्ठित संस्था में काम करना कई इंजीनियरों का सपना होता है, लेकिन पृथ्वी की मंजिल इससे भी आगे थी। वह भारत के तेजी से आगे बढ़ रहे निजी अंतरिक्ष (Private Space) क्षेत्र का हिस्सा बनना चाहती थीं।

स्काईरूट एयरोस्पेस से जुड़ीं रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद पृथ्वी स्काईरूट एयरोस्पेस से जुड़ीं और 'मिशन आगमन' की टीम का हिस्सा बनीं। विक्रम-1 मिशन में उन्होंने ऑटोपायलट कंट्रोल सिस्टम की लीड इंजीनियर (Control System Lead) के रूप में काम किया। उनकी टीम की जिम्मेदारी रॉकेट के सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम में से एक को विकसित करने की थी, ताकि उड़ान के दौरान विक्रम-1 सही दिशा और तय किए गए मार्ग पर बना रहे।